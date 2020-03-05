جوارديولا: نسعى للقبي دوري الأبطال وكأس إنجلترا بعد نهاية المنافسة على الدوري

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تركيز فريقه ينصب على التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد نهاية المنافسة على الدوري.

سيتي يتأخر بـ22 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الذي يحتاج لـ12 نقطة فقط في مبارياته العشرة المتبقية ليتوج باللقب.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكننا المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن أمامنا كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا".

وكان مانشستر سيتي حسم تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مضيفه شيفيلد وينزداي، في عقر داره بهدف دون رد.

وأضاف "المباراة ضد شيفيلد وينزداي كانت أشبه بالمباريات النهائية، كنا نعرف ذلك، وتحدثنا كثيرا عن هذه المواجهة".

وأكمل "في النهاية حققنا النجاح، من المهم أن نتأهل للدور التالي، وها نحن فعلنا ذلك".

وتابع "حققنا النجاح للمباراة الرابعة على التوالي، ولدينا مباراة أخرى مهمة يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد".

وبخصوص غياب الثنائي كيفين دي بروين وكايل ووكر عن المباراة، أوضح: "دي بروين واجه مشكلة في الكتف، لم يكن لائقا للمشاركة أمام شيفيلد".

واستمر "في الدقائق الأخيرة من مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين سقط وكانت لديه مشكلة، لا نعرف كم من الوقت سيغيبه، لكن نأمل ألا يكون كثيرا".

وأتم "أما ووكر فشارك في الكثير من المباريات مؤخرا، أردنا إراحته من أجل المواجهات المقبلة".

هدف فوز مانشستر سيتي سجله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 53 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

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ويحمل مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد من الموسم الماضي بعدما فاز على واتفورد في النهائي بسداسية دون رد.

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