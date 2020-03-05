القبض على رونالدينيو

الخميس، 05 مارس 2020 - 10:47

كتب : نادر عيد

رونالدينيو

ألقت السلطات في باراجواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو بعدما تبين حمله لجواز سفر مزور مدون به أنه من مواطني البلد اللاتيني.

رونالدينيو

النادي :

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية القبض على رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء في منتجع يملكه نيلسون بيلوتي الذي دعاهما للحضور إلى باراجواي.

وقالت صحيفة لاناسيون إن السلطات وجدت جوازي سفر المزورين في الفندق.

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وستصدر السلطات في باراجواي بيانا رسميا يوم الخميس لتوضيح الأمر.

ولا يملك رونالدينيو جواز سفر برازيلي حاليا بعدما عاقبته حكومة بلده بمنعه من السفر إثر إدانته وشقيقه في 2015 في بناء مصيدة سمك بدون ترخيص.

عوقبا في نوفمبر 2018 ووُقعت غرامة مالية عليهما قدرها 8.5 مليون دولار.

وكان أيقونة برشلونة اعتزل كرة القدم في يناير 2018 بعد مسيرة مظفرة بالتتويجات أبرزها كانت في كامب نو بالقميص الأحمر والأزرق للنادي الكاتالوني.

وتوج رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بثلاثة ألقاب مع منتخب البرازيل منها كأس العالم 2002.

ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

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