ماكمانامان يتوقع عدم رحيل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

الخميس، 05 مارس 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برشلونة

لا يتوقع ستيف ماكمانامان لاعب وسط ليفربول السابق أن ينتقل محمد صلاح مهاجم الريدز إلى ريال مدريد أو برشلونة قريبا.

النجم المصري ارتبط اسمه أكثر من مرة حول الانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني في ظل تألقه المستمر مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكمانامان في تصريحات أبرزتها جريدة ستار: "بكل أمانة.. أرى مستقبل صلاح في ليفربول".

أخبار متعلقة
مدافع واتفورد يكشف ما حدث مع صلاح في غرفة الملابس أيام عصيبة على كلوب.. في ظهور صلاح ليفربول يودع كأس إنجلترا أمام تشيلسي غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد فودافون تعلن تجديد تعاقدها مع صلاح

وأضاف "يرتبط اللاعبون باستمرار بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة لأنهما يعتبران أفضل فرق العالم، لكن يمكنك القول إن أفضل الفرق الآن في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "منذ 4 أو 5 سنوات، كان ريال مدريد وبرشلونة يفوزان بدوري الأبطال كل عام، لكن هذا لا يحدث الآن، لذا فأنا لا أفهم سبب الحاجة إلى الذهاب نحو الدوري الأسباني في الوقت الحالي".

وتابع "ما لم يوقع ريال مدريد مع 4 أو 5 لاعبين كبار في المستقبل القريب، ستصبح جاذبيته أقل من أندية الدوري الإنجليزي، وينطبق الأمر نفسه على برشلونة".

وأوضح لاعب ريال مدريد السابق "أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي هي ليفربول ومانشستر سيتي".

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

كما حصد السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ وضع فريقه يدا على اللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة من مانشستر سيتي الوصيف قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

طالع أيضا

عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي

الصحة التونسية تصدر قرارا بشأن حضور مباراة الزمالك والترجي

نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

كوبا ليبرتادوريس - عودة رامون دياز وريمونتادا جوسفالدو فيريرا

محمد صلاح ليفربول برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحديد موعد قمة الدوري "الصامتة" بين يوفنتوس وإنتر 21 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي في بريتوريا – فقرة ترفيهية وأخرى بدنية في تدريب استمر 70 دقيقة 38 دقيقة | إفريقيا
تقرير يكشف كيف سيدير الشعباني لقاء الترجي والزمالك 50 دقيقة | إفريقيا
المصري لـ في الجول: مباراة نهضة بركان بدون جمهور رسميا 51 دقيقة | إفريقيا
عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يُستكمل دون جماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين ساعة | مصر
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) إنبي في حضور VAR لأول مرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك