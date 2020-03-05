ماكمانامان يتوقع عدم رحيل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

لا يتوقع ستيف ماكمانامان لاعب وسط ليفربول السابق أن ينتقل محمد صلاح مهاجم الريدز إلى ريال مدريد أو برشلونة قريبا.

النجم المصري ارتبط اسمه أكثر من مرة حول الانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني في ظل تألقه المستمر مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكمانامان في تصريحات أبرزتها جريدة ستار: "بكل أمانة.. أرى مستقبل صلاح في ليفربول".

وأضاف "يرتبط اللاعبون باستمرار بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة لأنهما يعتبران أفضل فرق العالم، لكن يمكنك القول إن أفضل الفرق الآن في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "منذ 4 أو 5 سنوات، كان ريال مدريد وبرشلونة يفوزان بدوري الأبطال كل عام، لكن هذا لا يحدث الآن، لذا فأنا لا أفهم سبب الحاجة إلى الذهاب نحو الدوري الأسباني في الوقت الحالي".

وتابع "ما لم يوقع ريال مدريد مع 4 أو 5 لاعبين كبار في المستقبل القريب، ستصبح جاذبيته أقل من أندية الدوري الإنجليزي، وينطبق الأمر نفسه على برشلونة".

وأوضح لاعب ريال مدريد السابق "أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي هي ليفربول ومانشستر سيتي".

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

كما حصد السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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ويقترب صلاح من التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ وضع فريقه يدا على اللقب بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة من مانشستر سيتي الوصيف قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

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