مورينيو: لا يمكننا أن نفعل مثل داير كمحترفين.. لكنني أفهمه وأرفض عقابه

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن ما فعله لاعبه إريك داير من اقتحام المدرجات والشجار مع الجماهير أمر لم يكن ينبغي أن يحدث مع محترف، لكنه يتفهم ما حدث نظرا لأنه كانت هناك مشكلة مع شقيق الدولي الإنجليزي الأصغر. وذلك في تصريحاته عقب المباراة.

وصرح مورينيو قائلا: "لا أعتقد أن ما فعله داير كان أهم شيء في المباراة، في الحقيقة لم يكن ذلك ينتمي للمباراة من الأساس، أعتقد أن المباراة كانت رائعة".

وواصل "أعتقد أن إريك داير فعل شيئا لا ينبغي لنا كمحترفين أن نفعله، لكن في تلك الظروف أي شخص منا قد يفعل ذلك".

وأكمل "لأنه حينما يهين شخص عائلتك ويهينك تتورط معه وفي حالة داير كان شقيقه الأصغر، أعتقد أن إريك فعل شيئا لم نكن لنفعه فقط كمحترفين".

وواصل "لكن أكرر، ربما أي شخص منا قد يفعل ذلك، وأكرر كمحترفين لا ينبغي لكن أكرر أيضا أنا مع اللاعب وأتفهم ما فعله".

داير توجه إلى المدرجات للشجار مع أحد الجماهير الذي هاجم عائلته وشقيقه الأصغر قبل أن يفصل الأمن بين لاعب توتنام والجماهير.

توتنام خسر بركلات الترجيح ضد نورويتش ضمن منافسات دور الـ١٦ من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع "توجد مقاعد جيدة للغاية بالقرب من نفق دخول اللاعبين، هناك بعض الجماهير بالطبع متعاونين ورائعين، الكثير لهم حالة خاصة للتواجد في مكان بهذا القرب من الملعب، لكن في بعض الأحيان تساورني الشكوك حول إذا ما كانوا مشجعين حقيقيين لتوتنام".

وأضاف "لأن المشجع الحقيقي لتوتنام، يجب أن يشجع الأولاد حتى النهاية".

وأردف "الشخص الذي أهان إريك وعائلته كانت هناك، شقيقه الأصغر لم يكن سعيدا بالموقف ومن ثم إريك، أكرر مجددا لمرة أخرى، لم يكن شيئا نفعله كمحترفين لكن ربما نفعله في موقف مثل هذا".

واستكمل "لا يمكنني القول إن كانت هناك عنصرية أم لا، لا أعلم، فقط أعرف رد فعل إريك وكان بناء على ما حدث مع شقيقه، لم أحب ما كان يحدث، لا يمكنني التحدث في ذلك الاتجاه مع تلك التفاصيل".

وأتم "إن قرر النادي عقاب داير فلن أوافق، لكن ما فعله كان خطأ".

داير صاحب الـ٢٦ عاما شارك مع توتنام خلال الموسم الجاري في ٢٣ مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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