أشرف صبحي: لا يوجد ما يدعو لتأجيل النشاط الرياضي في مصر

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد خطورة من تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب عدم تفشي الوباء.

وكانت عدد من الدول قد اتخذت قرارات بشأن النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا فهناك من أجل المباريات وهناك من أقر إقامتها بدون جماهير.

وقال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم:"يتم التنسيق على أعلى مستوى لضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا".

وعن الوضع في مصر شدد وزير الرياضة "لم نتخذ أي قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي بمصر".

وأوضح "وذلك لأن هذا الوباء غير متفشي في مصر ولا يوجد داعي لإلغاء أو تأجيل أي نشاط محلي بسبب، ونواصل رصد مستجدات ما يخص الفيروس في مصر والوضع مطمئن".

وعن وضع المسافرين إلى تونس لمؤازرة الزمالك قال: "نتواصل مع وزارة الرياضة التونسية لضمان حضور الجمهور المصري".

وكشف "لا داعي للقلق لأن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك".

وتابع "أيضا نتابع عن كثب موقف بعثات الأهلي في جنوب إفريقيا والمصري في المغرب للاطمئنان على سلامة الجميع".

وأضاف وزير الرياضة "لجنة الحكماء التي قررت الوزارة تكوينها، هدفها التعامل مع أزمات الكرة وهي لجنة استرشادية ولن تتدخل في عمل اتحاد كرة القدم أو تنازعه في صلاحياته".

وأشاد صبحي "اتحاد الكرة تعامل بشكل موفق مع أزمتي السوبر المحلي في أبو ظبي وقمة الدوري وعبرت قراراته عن الحزم والحسم الذي كان لا بد منه".

وأتم تصريحاته "ونثمن بداية انطلاق تطبيق تقنية الفيديو في المسابقات المحلية وهي خطوة إيجابية كبيرة لتحقيق العدالة والنزاهة لاستقرار منظومة كرة القدم في مصر".

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