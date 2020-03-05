الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي.. و500 تذكرة للأبيض في المباراة

الخميس، 05 مارس 2020 - 13:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك والترجي عن خوض كل فريق بالزي الأساسي وحصول الأبيض على 500 تذكرة.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك مساء غد الجمعة بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى ميلا.

أخبار متعلقة
حكم مباراة الزمالك والترجي: لم أتعرض لاعتداء بعد نهاية المواجهة محسن ياجور: فخور بالاقتراب من رقم الخطيب.. وتفاوضت مع الأهلي والزمالك مران الزمالك - تدريب على فترتين قبل مواجهة الترجي.. وخطاب من وزير الرياضة رسميا - الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض الرسمي بينما حارس الفريق بالرداء الأخضر.

كما تم الاتفاق على حصول الزمالك على 500 تذكرة لحضور المباراة بالإضافة إلى 32 للمقصورة الرئيسية.

ومن المقرر أن يغيب عن الترجي كل من خليل شمام ورؤوف بن غيث بسبب الإيقاف من كاف.

طالع أيضا

مورينيو ينتقد تصرف لاعبه

حكم مباراة الزمالك والترجي ينفي تعرضه لاعتداء بعد المواجهة

نجم ريال مدريد السابق لا يتوقع رحيل صلاح عن ليفربول

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

أشرف صبحي: لا يوجد ما يدعو لتأجيل النشاط الرياضي في مصر

القبض على رونالدينيو

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحديد موعد قمة الدوري "الصامتة" بين يوفنتوس وإنتر 14 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي في بريتوريا – فقرة ترفيهية وأخرى بدنية في تدريب استمر 70 دقيقة 30 دقيقة | إفريقيا
تقرير يكشف كيف سيدير الشعباني لقاء الترجي والزمالك 43 دقيقة | إفريقيا
المصري لـ في الجول: مباراة نهضة بركان بدون جمهور رسميا 43 دقيقة | إفريقيا
عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يُستكمل دون جماهير 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين ساعة | مصر
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) إنبي في حضور VAR لأول مرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك