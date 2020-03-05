الزمالك بالزي الأساسي أمام الترجي.. و500 تذكرة للأبيض في المباراة

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك والترجي عن خوض كل فريق بالزي الأساسي وحصول الأبيض على 500 تذكرة.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك مساء غد الجمعة بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومصطفى ميلا.

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض الرسمي بينما حارس الفريق بالرداء الأخضر.

كما تم الاتفاق على حصول الزمالك على 500 تذكرة لحضور المباراة بالإضافة إلى 32 للمقصورة الرئيسية.

ومن المقرر أن يغيب عن الترجي كل من خليل شمام ورؤوف بن غيث بسبب الإيقاف من كاف.

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