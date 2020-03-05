بايرن يطلق حملة "نحن ضد العنصرية"

أطلق بايرن ميونيخ حملة "نحن ضد العنصرية"، والتي يتبناها النادي ضد الإيذاء والتعصب، وذلك بعد ما حدث تجاه مالك نادي هوفنهايم هذا الأسبوع.

بايرن ميونيخ فاز 6-0 على مضيفه هوفنهايم هذا الأسبوع في الجولة 24 من الدوري الألماني،مباراة كادت أن تُلغى بسبب لافتات مسيئة من جماهير بايرن في حق ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم.

وقال هيربرت هاينر رئيس النادي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد أن نقف في وجه الكراهية والعنصرية وأي نوع من أنواع العنف. هذه الأمور لا مكان لها في عالمنا. يجب أن تكون كرة القدم ممتعة. نادي بايرن يرمز للتسامح والاحترام والتنوع".

المدير التنفيذي كارل هاينتس رومينيجه، قال: "في الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث في الدوري الألماني لا يمكن أن يسعد بها أحد. نشعر بقلق إزاء تزايد حالات العنصرية، لهذا نشهر البطاقة الحمراء في وجه العنصرية. نريد المساهمة في ترسيخ ثقافة ضد العنصرية".

ويشارك في الحملة لاعبين من فرق كرة القدم والسلة. يقول ألفونسو ديفيز حول رحلته من طفل لاجئ إلى لاعب في بايرن: "كرة القدم لا حدود لها"، يقول أوليفر كان: "هو شعور بالإحباط والإذلال والتهميش"، يحذر أولي أونيس: "لا يزال هناك أشخاص في ألمانيا يسخرون بالنازية"، يقول أليكس كينج لاعب كرة السلة: "يا شباب لقد ذهبت العنصرية منذ زمن طويل"، يوضح يوزوا كيميش: "يجب أن تكون ألمانيا متعددة الثقافات"، ويلخص سيرج جنابري الأمر بقول: "أشعر بالراحة مع بشرتي".

القمصان التي تحمل شعار "نحن ضد العنصرية" سيرتديها جميع المعنيين خلال الحملة، ستكون متاحة في جميع متاجر بايرن وعبر الإنترنت مقابل 15 يورو، و ستذهب العائدات بالكامل للمنظمات الاجتماعية المعنية بالتنوع والتسامح.

ويريد البافاري تخصيص المباريات التي تقام أيام 20 و21 و22 مارس، لإبراز الحملة. ويقول مانويل نوير: "كرة القدم تجمع الناس معاً، لذلك نحتاج إلى الارتقاء"، وحذر رومينيجه من العنصرية قائلاً: "أي شخص يرفض نبذ العنصرية، هو لا بوضوح ينتمي للنادي الخطأ".

ماذا حدث

جماهير بايرن ميونيخ التي ارتحلت إلى ملعب راين نيكار أرينا، رفعت لافتات عدائية في حق ديتمار هوب مالك هوفنهايم، مما تسبب في إيقاف المباراة مرتين، وكاد يتسبب في إلغائها.

الأزمة بدأت في الدقيقة 67 بعد أن سجّل بايرن أهدافه الستة، عندما أشهرت جماهير بايرن لافتة نعتت فيها هوب بـ "ابن العاهرة".

ليقوم الحكم كريستيان دينجرت بإيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، قبل أن تُستأنف مجددا.

لكن 7 دقائق فقط مرت، وعاد دينجرت لإيقاف المباراة مجددا بسبب ظهور لافتة مسيئة أخرى في حق مالك هوفنهايم.

ليتجه لاعبو بايرن، ومدربهم هانز ديتر فليك، ومساعده هيرمان جيرلاند، وحسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن، نحو مدرج جماهيرهم لمحاولة تهدئتهم، محاولت باءت بالفشل.

المباراة هُددت بشكل بالغ بعد أن انسحب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين من الملعب بالكامل.

وبعد 15 دقيقة من توقف المباراة، هبط كل المعنيين إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة في واحدٍ من أغرب المشاهد بتاريخ الكرة الألمانية.

اللاعبون وبعد أن تأكدوا من أن الفارق يصعب تعويضه، اتفقوا على التوقف عن اللعب اعتراضا على سلوك الجماهير، ودعما للمالك.

ليستكمل الحكم الدقائق العشر المتبقية في مشهد قضاه اللاعبون في التحدث والتلاعب بالكرات فيما بينهم، وسط سيل من التصفيق بواسطة جمهور هوفنهايم الحاضر.

فيما وقف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، إلى جوار هوب على الخط الجانبي للملعب، يتابعان المشهد العجيب، ويصفقان مع الجماهير.

من هو ديتمار هوب؟

هوب (79 عاما) ملياردير ألماني يرجع له الفضل في نهضة هوفنهايم.

النادي الحديث تسلّق من القسم الخامس وصولا إلى القسم الأول في وقتٍ قصير، بفضل الاستثمارات العملاقة لـ هوب مالك النادي منذ مطلع الألفية الجديدة.

هذا الاستثمار الرأسمالي من هوب، لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، إذ ترجع ملكية أغلب الأندية إلى الأعضاء.

ولذا تعرّض هوب لكثير من الاستهجان من جماهير الفرق الأخرى في السنوات الماضية، وربما الواقعة الأشهر حدثت في سبتمبر 2018 بواسطة جماهير بوروسيا دورتموند.

مناصرو الفريق الأصفر رفعوا وقتها لافتة مرسومة لوجه هوب الذي صوَّر في صورة هدف لطلقة نارية، وكانت اللافتة مصحوبة بجملة “Hasta la vista Hopp!” في محاكاة للعبارة السينمائية الشهيرة لـ أرنولد شوارزنيجر في سلسلة Terminator.

عودة إلى كرة القدم

بالرجوع إلى كرة القدم التي أخذت قدرا ضئيلا من الاهتمام في هذا اللقاء، فقد سجّل سيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، ويوشوا زيركزي، وفيليبي كوتينيو (مرتين)، وليون جوريتسكا في الدقائق 2، و7، و15، و33، و47، و62.

ليرفع بايرن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بالدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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