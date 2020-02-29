أغرب واقعة في تاريخ ألمانيا؟ بايرن يسحق هوفنهايم في مباراة اكتملت بشكل عجيب

شهدت مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ في الجولة 24 من الدوري الألماني، واقعة غريبة غطت على انتصار البافاريين العريض بستة أهداف دون رد.

جماهير بايرن ميونيخ التي ارتحلت إلى ملعب راين نيكار أرينا، رفعت لافتات عدائية في حق ديتمار هوب مالك هوفنهايم، مما تسبب في إيقاف المباراة مرتين، وكاد يتسبب في إلغائها.

الأزمة بدأت في الدقيقة 67 بعد أن سجّل بايرن أهدافه الستة، عندما أشهرت جماهير بايرن لافتة نعتت فيها هوب بـ "ابن العاهرة".

ليقوم الحكم كريستيان دينجرت بإيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، قبل أن تُستأنف مجددا.

لكن 7 دقائق فقط مرت، وعاد دينجرت لإيقاف المباراة مجددا بسبب ظهور لافتة مسيئة أخرى في حق مالك هوفنهايم.

ليتجه لاعبو بايرن، ومدربهم هانز ديتر فليك، ومساعده هيرمان جيرلاند، وحسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن، نحو مدرج جماهيرهم لمحاولة تهدئتهم، محاولت باءت بالفشل.

Referee suspending Bayern Munich game for banners held by the away fans. pic.twitter.com/E9OQgG91cp — Khadka (@MountaiNibber) February 29, 2020

المباراة هُددت بشكل بالغ بعد أن انسحب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين من الملعب بالكامل.

وبعد 15 دقيقة من توقف المباراة، هبط كل المعنيين إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة في واحدٍ من أغرب المشاهد بتاريخ الكرة الألمانية.

اللاعبون وبعد أن تأكدوا من أن الفارق يصعب تعويضه، اتفقوا على التوقف عن اللعب اعتراضا على سلوك الجماهير، ودعما للمالك.

ليستكمل الحكم الدقائق العشر المتبقية في مشهد قضاه اللاعبون في التحدث والتلاعب بالكرات فيما بينهم، وسط سيل من التصفيق بواسطة جمهور هوفنهايم الحاضر.

فيما وقف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، إلى جوار هوب على الخط الجانبي للملعب، يتابعان المشهد العجيب، ويصفقان مع الجماهير.

من هو ديتمار هوب؟

هوب (79 عاما) ملياردير ألماني يرجع له الفضل في نهضة هوفنهايم.

النادي الحديث تسلّق من القسم الخامس وصولا إلى القسم الأول في وقتٍ قصير، بفضل الاستثمارات العملاقة لـ هوب مالك النادي منذ مطلع الألفية الجديدة.

هذا الاستثمار الرأسمالي من هوب، لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، إذ ترجع ملكية أغلب الأندية إلى الأعضاء.

ولذا تعرّض هوب لكثير من الاستهجان من جماهير الفرق الأخرى في السنوات الماضية، وربما الواقعة الأشهر حدثت في سبتمبر 2018 بواسطة جماهير بوروسيا دورتموند.

مناصرو الفريق الأصفر رفعوا وقتها لافتة مرسومة لوجه هوب الذي صوَّر في صورة هدف لطلقة نارية، وكانت اللافتة مصحوبة بجملة “Hasta la vista Hopp!” في محاكاة للعبارة السينمائية الشهيرة لـ أرنولد شوارزنيجر في سلسلة Terminator الشهيرة.

عودة إلى كرة القدم

بالرجوع إلى كرة القدم التي أخذت قدرا ضئيلا من الاهتمام في هذا اللقاء، فقد سجّل سيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، ويوشوا زيركزي، وفيليبي كوتينيو (مرتين)، وليون جوريتسكا في الدقائق 2، و7، و15، و33، و47، و62.

ليرفع بايرن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بالدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.