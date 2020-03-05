مازيمبي: فيفا قبل شكوانا ضد لاعب الرجاء

قال فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل شكوى الفريق ضد اللاعب بين مالانجو.

وشكا مازيمبي اللاعب لفيفا بعد رحيل مالانجو إلى الرجاء المغربي في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن عقد اللاعب البالغ عمره 26 عاما كان ممتدا إلى 2020.

وكتب كيتنجي في تويتر أن فيفا أقر ببطلان عقد الرجاء مع اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية.

TPM: Condamnation confirmée pour le Raja et Malango par la FIFA dans la reconnaissance du contrat et la condamnation du Raja et du joueur pour avec violé (i) pour le joueur son contrat et (ii) pour le Raja les règlements de la fifa. — Frederic Kitengie (@KifreFrederic) March 5, 2020

وسجل مالانجو هدفا في شباك فريقه السابق يوم السبت حين تفوق الرجاء على ضيفه مازيمبي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفا على مازيمبي يوم السبت في مباراة الإياب.

وشارك مالانجو في 14 مباراة بالبطولة المغربية وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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