مازيمبي: فيفا قبل شكوانا ضد لاعب الرجاء

الخميس، 05 مارس 2020 - 12:02

كتب : محمد عبد العظيم

مالانجو

قال فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل شكوى الفريق ضد اللاعب بين مالانجو.

وشكا مازيمبي اللاعب لفيفا بعد رحيل مالانجو إلى الرجاء المغربي في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن عقد اللاعب البالغ عمره 26 عاما كان ممتدا إلى 2020.

وكتب كيتنجي في تويتر أن فيفا أقر ببطلان عقد الرجاء مع اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية.

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وسجل مالانجو هدفا في شباك فريقه السابق يوم السبت حين تفوق الرجاء على ضيفه مازيمبي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفا على مازيمبي يوم السبت في مباراة الإياب.

وشارك مالانجو في 14 مباراة بالبطولة المغربية وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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