مانشستر سيتي يعبر شيفيلد وينزداي في كأس إنجلترا.. وليستر يهزم برمنجهام

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز خارج ملعبه على شيفيلد وينزداي بهدف دون رد.

هدف فوز مانشستر سيتي سجله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 53 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

ويحمل مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد من الموسم الماضي بعدما فاز على واتفورد في النهائي بسداسية دون رد.

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في مباراة أخرى تأهل ليستر سيتي إلى ربع النهائي بعد الفوز على برمنجهام سيتي بهدف دون رد.

وسجل هدف فوز الثعالب الظهير الأيمن ريكاردو بيرييرا.

ليصبح بذلك المتأهلين إلى دور الـ8 كل من أرسنال وتشيلسي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

في انتظار الفائز من توتنام ونورويش سيتي، ومباراة مانشستر يونايتد ضد دربي كاونتي.

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