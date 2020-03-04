تعرف على أول من يتولى إدارة حكم الفيديو في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء عن طاقم تحكيم لقاء طلائع الجيش وإنبي في الجولة 18 من الدوري.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن محمد الصباحي سيكون هو المسؤول عن تقنية الفيديو في اللقاء.

فيما يساعده الحكم مصطفى مدحت.

بينما سيدير المباراة محمد معروف ويعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبد الله.

ويتولى سيد شعبان مهمة الحكم الرابع.

ويقام لقاء طلائع الجيش وإنبي غدا الخميس وسيكون هو أول لقاء يشهد تطبيق الفيديو في الدوري المصري.

واجتمع جمال الغندور مع لاعبي الفريقين قبل عدة أيام لشرح كل ما يتعلق بتقنية الفيديو.

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