الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي

أعلن نادي الترجي الرياضي، قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد النادي، بعد أحداث لقاء الزمالك السابق.

ووفقا لنادي الترجي، فإن لجنة الانضباط قررت إيقاف مدافع الفريق خليل شمام لست مباريات.

هذا بالإضافة لإيقاف رؤوف بن غيث لاعب الفريق أربع مباريات.

كذلك تم إيقاف المدير الفني للفريق معين الشعباني ومجدي التراوي المدرب العام أربع مباريات لكل منهما.

كما تم تغريم الترجي 140 ألف دولار.

جاءت تلك القرارات بسبب اعتراض لاعبي الترجي على رضوان جيد حكم لقاء الذهاب مع الزمالك عقب احتساب هدف أشرف بنشرقي.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

video:1

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي من هنا.

طالع أيضا

عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي

الصحة التونسية تصدر قرارا بشأن حضور مباراة الزمالك والترجي

نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

كوبا ليبرتادوريس - عودة رامون دياز وريمونتادا جوسفالدو فيريرا