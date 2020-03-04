تقرير الحكم يكشف كل ما حدث.. كاف يعلن سبب العقوبات الرادعة الموقعة على الترجي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 22:14

كتب : عادل كُريّم

اعتراضات الترجي على الحكم - رضوان جيد - الزمالك - الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي سبب العقوبات الرادعة الموقعة على الترجي التونسي عقب الأحداث التي وقعت في لقاء الزمالك السابق.

وعاقبت لجنة الانضباط كل من مدافع الترجي خليل شمام بالإيقاف لست مباريات، هذا بالإضافة لإيقاف رؤوف بن غيث لاعب الفريق أربع مباريات.

كذلك تم إيقاف المدير الفني للفريق معين الشعباني ومجدي التراوي المدرب العام أربع مباريات لكل منهما.

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كما تم تغريم الترجي 140 ألف دولار.

وأشار بيان كاف إلى أن العقوبات جاءت بعد اجتماع لجنة الانضباط الذي عُقد اليوم الأربعاء والذي استند بشكل كبير على تقرير حكم اللقاء المغربي رضوان جيد.

وأوضح الحكم في تقريره أن قوات الأمن بذلت جهدا كبيرا في تأمينه عقب نهاية المباراة لكن خاطبه معين الشعباني بعنف وقام بتوجيه الإهانات له، كما قام مجدي التراوي مدرب الفريق التونسي بإهانته.

وأضاف الحكم المغربي في تقريره بأن مجدي التراوي حاول الاعتداء.

بينما قام خليل الشمام بإهانته والبصق عليه.

كما أكد رضوان جيد أنه وطاقم التحكيم وجد صعوبات في الوصول لغرفة خلع الملابس الخاصة بهم في ظل تواجد أعضاء من الترجي أمام الغرفة كما أنهم لم يغادروا الملعب سوى بعد 45 دقيقة من نهاية اللقاء.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبلة في ملعب رادس.

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