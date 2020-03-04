آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة"

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

فسر تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، سبب استقالته من منصبه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة، تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها".

وأضاف "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي ألميريا، والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

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آل الشيخ أتبع "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث".

وأتم "حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية، ودامت مصر بأمن ورخاء".

كان تركي آل الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية دون إبداء أسباب في وقت سابق.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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