رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما بإقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جماهير لمدة شهر حتى الثالث من أبريل المقبل منعا لتفشي فيروس كورونا.

هذا يعني إقامة مباريات الدرجة الأولى والثانية بدون جماهير وكذلك كافة الفعاليات الرياضية في البلاد.

وسبق أن قال فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي إن المباريات المقبلة من الدوري ستقام بدون حضور جماهيري، بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وعُقد اليوم اجتماع بين الأندية ووزير الرياضة الإيطالي، من أجل حل الأزمة المتنامية باستمرار.

وصرح سبادافورا للصحفيين عقب المباراة: "ستستمر البطولة لكننا نتحرك نحو فكرة لعب المباريات بدون جماهير".

وواصل "سنحاول مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية مع حماية صحة الجمهور".

يأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس لما يزيد عن 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 3000 شخص في إيطاليا.

ماذا يحدث؟

استمرارا للحذر الإيطالي من انتشار فيروس كورونا، تأجلت مباراة نابولي وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لأجل غير مسمى.

واتخذ محافظ إقليم كامبانيا قرارا صباح اليوم الأربعاء بتأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام على ملعب سان باولو معقل نابولي غدا.

وكانت المباراة الثانية في نصف النهائي بين يوفنتوس وميلان والمقرر لها اليوم صدر قرارا بتأجيلها.

ويدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اقتراحا حكوميا بتجنب التجمعات وأي أحداث بما فيها النشاط الرياضي لمدة 30 يوما.

كما طالب جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بلعب مباراته ضد يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرض محايدة، بعد إصابة 4 لاعبين من فريق الرديف في يوفنتوس بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قام بتأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس التي كان مقررا لها اليوم الأحد الماضي في الدوري بسبب الخوف من فيروس كورونا رغم إتخاذ قرار سابق بخوضها دون حضور جماهيري.

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