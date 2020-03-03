كلوب: ثقتنا في أنفسنا لن تتزعزع بسبب السقوط أمام واتفورد

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

كلوب

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن السقوط أمام واتفورد بثلاثية نظيفة هذا الأسبوع لن يؤثر عن ثقة لاعبيه في أنفسهم.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا نريد أن ننظر إلى مباراتنا ضد واتفورد ونقول إن هذه علامة على سير الأمور على نحو خاطئ، فالأمر ليس كذلك، والآن أمامنا فرصة لتصحيح الأوضاع".

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وأضاف "جميع الفرق تنافس من أجل شيء ما في هذه المرحلة من الموسم، ومن جانبنا، لم تزعزع هذه الهزيمة من ثقتنا في أنفسنا على الإطلاق، وسنعود إلى كامل تركيزنا من جديد".

وتابع "لا يمكن لأحد أن يخبرنا بكيفية التعامل الأمثل مع انتهاء سجلنا الخالي من الهزائم، لأنه لم يتكرر كثيرًا من قبل، وهذا كل ما أستطيع أن أقوله حيال هذا الأمر".

وأتم المدرب الألماني "لم أكن سعيدًا بأدائنا في مباراة واتفورد بالطبع، ولكن هذه هي كرة القدم، وجميعنا كنا نعلم أن هذا سيحدث يومًا ما، وها قد أتى هذا اليوم".

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في كأس إنجلترا يوم الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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