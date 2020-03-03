المنتخب يعلنها: كهربا لن يتواجد في معسكر مارس.. والبدري لا يفرق بين الأندية

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر عدم انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

محمود كهربا النادي : الأهلي مصر

وتحدث بركات عبر برنامج: "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "كهربا لن ينضم لمنتخب مصر في معسكر مارس".

وتابع "ما سأقوله حاليا لا أقصد به كهربا بشكل شخصي، ولكن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يحب اللاعبين الذين يُثاروا بسهولة خلال المباريات".

وأضاف "الكل يعرف أن كهربا لاعب كبير هو نفسه يجب أن يعرف ذلك يجب أن يجلس مع نفسه".

وبسؤاله عن إعلان البدري في وقت سابق استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر شهر نوفمبر الجاري وهل يستطيع اتخاذ القرار ذاته إن كان ضد الأهلي أو الزمالك رد بركات "نعم يستطيع فهو لا يفرق بين الأندية".

وأوضح "البدري ليس لديه مشكلة شخصية مع بيراميدز، سأوضح لكم ما أقصده في الملعب وفنيا سيفضل اللاعب الذي يقدم له 40 % هجوميا و60% دفاعيا من مستواه عن لاعب يهاجم فقط ولا يعود للدفاع".

وفي سياق آخر وبسؤاله عن سبب عمله في أي جهاز فني في الأهلي ورد بركات "لم يتم وضعي في الاختيارات، كذلك لست مؤهلا حتى الآن لأصبح مدربا".

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