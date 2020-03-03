غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

يجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملفا شاملا لتسليمه لمدرب ليفربول يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشار غريب عبر قناة أون تايم سبورتس "كلوب طلب ملفا كاملا عن برنامج المنتخب الأولمبي، وجاري تجهيزه ليدرس إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو".

وأضاف "لدي قناعة وأمل كبير أن يتواجد صلاح معنا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في تواجده، إنه اسم كبير في الكرة العالمية وسيكون إضافة قوية لنا خاصة أننا نتطلع للمنافسة على ميدالية أولمبية لذا لابد من استغلال كل إمكانياتنا".

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وتابع "لسنا أصحاب القرار بل النادي الإنجليزي ومدربه كلوب وصلاح ذاته، لقد فوضنا عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في التحدث معه".

واستطرد "عندما سئل زين الدين زيدان عن سيرجيو راموس، رحب زيدان بمشاركة اللاعب في هذا المحفل الكبير".

وأوضح شوقي غريب في ختام تصريحاته "سوف نقيد ٥٠ لاعبا في القائمة المبدئية يوم ٢٠ مايو، بينهم ١٢ لاعبا من الكبار، والقائمة النهائية موعد إرسالها في الأول من يوليو".

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