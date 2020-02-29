كأس ذهبية واحدة لـ أرسنال فقط.. واتفورد يصعق ليفربول ويُذيقه الهزيمة الأولى

الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

Congratulations on a formidable unbeaten run, @LFC 👏 — Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020

ثلاثية واتفورد جاءت في الشوط الثاني بفضل المتألق إسماعيلا سارا.

سارا سجل في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويستغل انفراد صريح بمرمى أليسون قبل أن يسدد "لوب" ويهز الشباك مجددا في الدقيقة 60.

وعندما اندفعت كل كتيبة ليفربول من أجل تقليص الفارق، استغل تروي ديني خطأ دفاعيا قاتلا ليسجل الهدف الثالث.

ثلاثية ساحقة أسقطت رفاق محمد صلاح لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كلوب دفع بـ ديان لوفرين في قلب الدفاع بجانب فيرجيل فان ديك بدلا من المصاب جوميز، مع استمرار بقية الأسماء بشكل طبيعي، ومشاركة محمد صلاح مع ماني وفيرمينو.

📋 #WATLIV team news. Joe Gomez (precaution due to a minor fitness concern) and Naby Keita (sore hip) both out. https://t.co/Ho7mXKo7bf — Liverpool FC (@LFC) February 29, 2020

رصيد ليفربول تجمد عند 79 في الصدارة وحيدا، بينما ارتقى واتفورد للنقطة 27 ليقفز للمركز الـ 17.

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