شوقي غريب: إذا تأكدت عقوبة إمام عاشور لن يتواجد في الأولمبياد

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - إمام عاشور

لوح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بإمكانية استبعاد إمام عاشور لاعب الزمالك من حساباته في الفترة المقبلة.

وقال غريب عبر قناة أون تايم "أي لاعب سيصدر بحقه عقوبة انضباطية أو أخلاقية لن يتواجد معنا في المنتخب الأولمبي، لأن الحب والاحترام أساس النجاح الذي تحقق".

وأضاف "إمام عاشور لديه درجات استئناف، ولكن إذا تأكدت عقوبته من الصعب أن يتواجد في المنتخب".

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وتابع "هناك من تم استبعاده ٤ أو ٦ أشهر أو سنة، نحن نربي النشء ليكون مفيدا، ولكن إذا صمم لاعب على سلوكياته، سيعني ذلك استنفاذ كل محاولات العلاج".

وأشار "على مدار عامين يتم عقاب اللاعبين داخليا ويحصل على أكثر من فرصة في إطار الحلول".

وبسؤاله عن إمكانية استدعاء عمرو وردة، رد المدير الفني للمنتخب الأولمبي "التصرفات الأخلاقية يمكن أن تتكرر مع أي مدرب، هناك فترة أولى التقويم والعلاج بحثا عن نتيجة".

وختم تصريحاته "موقف وردة واستبعاده من المنتخب ووجود لغط سبب قلقا داخل المعسكر، وأثرت على استمرارية المنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

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