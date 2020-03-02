حجازي يطمئن البدري على إصابته.. "ليست مزق في العضلة الخلفية"

الإثنين، 02 مارس 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش

تواصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش
مصر

وتعرض حجازي لإصابة خلال لقاء وست بروميتش أمام ويجان في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وطمأن حجازي مديره الفني حسام البدري على حالته، وأكد له على عدم تعرضه "لمزق في العضلة الخلفية"، وإن نتائج الأشعة أثبتت وجود "شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية"، وهو ما يضاعف من حظوظه في لحاقه بمعسكر المنتخب.

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ويتابع البدري موقف حجازي وبرنامجه التأهيلي مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه و"نقل كافة الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف أول بأول".

وتحدث سلافان بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون في وقت سابق عن طبيعة إصابة حجازي.

وقال مدرب وست بروميتش: " "إصابة حجازي في العضلة الخلفية، إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له. لقد قام بعمل جيد حقًا منذ عودته من الإصابة". (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر أمام توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الـ26 من شهر مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار توجو وكينيا وجزر القمر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بعدما تعادل في أول مباراتين.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة بأربع نقاط يليه كينيا بنقطتين وأخيرا توجو رابعا بنقطة واحدة.

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