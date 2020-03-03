مرتضى: الزمالك سيشارك في البطولة العربية.. ووعد من شيكابالا

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 00:47

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك نية ناديه العودة للمشاركة في البطولة العربية بداية من الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال فيديو نشره رئيس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الأبيض قبل السفر لتونس للقاء الترجي.

وقال مرتضى: "أقول لجمهور تونس هذا الفريق ضيف عندكم وأنتم شعب متحضر فعاملوهم بشكل جيد".

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وأكمل "لم يحدث مشكلة مع سلطات الأمن المصرية ولكن لدينا قانون يُجرم إشعال الشماريخ، والأمر تم حله سريعا بعد تواصلي مع وزيري الرياضة والداخلية ولم يُمس أي مشجع للترجي بسوء".

وأضاف "نحن سنلتقي كثيرا إفريقيا وعربيا وسنشترك في البطولة العربية من الموسم المقبل".

وانتقل الحديث لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الذي قال: "وعدناك بالعودة بكأسي السوبر الإفريقي والمصري وحققنا ذلك".

وأتم "سنصعد لنصف النهائي من تونس ونفوز باللقب".

ويحل الزمالك الجمعة المقبلة ضيفا على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

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