تقرير: الشكوك تحوم في يونايتد حول مستقبل دي خيا مع الفريق

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

يبدو أن استمرارية ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في مركزه كأساسي دون منافسة محل شك كبير خاصة بعد اهتزاز مستوى الحارس خلال الموسم الجاري وتسببه في أكثر من هدف، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

دين هندرسون

النادي : شيفيلد يونايتد

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن دي خيا الذي أصبح حارس يونايتد الأول منذ انضمامه قادما من أتليتكو مدريد في عام 2011 أصبح مهددا، خاصة بعد الخطأ الذي ارتكبه ضد إيفرتون ومنح المنافس هدفا.

ورغم أن أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد قد أثنى على حارسه ووصفه بـ"أفضل حارس في العالم" إلا أن تكرار أخطاء الحارس دفعت الفريق للتفكير جديا في ذلك المركز مع وجود قلق حول مستواه وتركيزه.

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وسيقيم مانشستر يونايتد موقف حراسة المرمى لديه خلال الأشهر القليلة المتبقية من الموسم، كما أنه يستعد للدخول في مفاوضات مع ممثلي حارسه دين هيندرسون من أجل عودته المنتظرة لصفوف الفريق نهاية شهر مارس الجاري.

هيندرسون صاحب الـ22 عاما لم يلعب بعد للفريق الأول في مانشستر يونايتد، لكنه انضم إلى شيفيلد يونايتد معارا مرتين منذ صيف 2018 وحتى نهاية الموسم الماضي، ثم في صيف الموسم الجاري وحتى نهايته.

وتألق دين هيندرسون رفقة شيفيلد يونايتد ولفت إليه الأنظار، بعدما شارك في 28 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 23 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

ومن المتوقع أن يجدد مانشستر يونايتد عقد حارسه الشاب ويحسن بنوده، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يعار هيندرسون لموسم ثالث خارج صفوف يونايتد، ومن المحتمل أن يكون ذلك الموسم أيضا رفقة شيفيلد يونايتد مرة ثالثة، إلا في حالة تغير موقف ديفيد دي خيا مع النادي.

وإذا ما قرر مانشستر يونايتد بيع دي خيا في الصيف فسيواجه عقبة إيجاد ناد يتحمل راتبه الكبير المقدر بـ375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، العقد الجديد الذي وقعه في سبتمبر الماضي.

دي خيا صاحب الـ29 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 33 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 9 مواجهات.

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