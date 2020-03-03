كلوب: نابي كيتا يغيب أمام تشيلسي وقد يلحق بلقاء بورنموث

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

نابي كيتا - ليفربول

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لحاق لاعبه نابي كيتا بمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس يوم الثلاثاء، وهي المباراة التي يغيب عنها لاعب الوسط الغيني.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إصابة كيتا ليست خطيرة ولكنه غير جاهز لمباراة تشيلسي ومن الممكن أن يلحق بمباراة بورنموث".

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وغاب نابي كيتا عن مباراة يوم السبت الماضي أمام واتفورد بسبب تعرضه لإصابة بسيطة في الفخذ.

وعانى لاعب وسط لايبزج السابق من عدة إصابات منذ انضمامه للريدز مطلع الموسم الماضي.

ليفربول ينتظر تحقيق 12 نقطة من مبارياته العشرة المتبقية في الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاما.

فيما يحارب تشيلسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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