أمير مرتضى: جاهزون لـ"غل" الترجي

قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك إن الفريق جاهز لمواجهة العودة يوم الجمعة أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

صرح أمير عبر قناة ناديه "أيا كانت نتيجة مباراة الذهاب، لقد انتهينا من شوط في القاهرة، ويتبقى آخر في تونس، يجب أن نستعد له بشكل جيد".

وأضاف "الترجي فريق كبير، ولديه طموح في الفوز باللقب، والبطل في آخر عامين، لديه جمهور وإعلام، نقدر الموقف ونحترمهم".

وكرر "أيا كانت نتيجة مباراة القاهرة، يجب أن نلعب بقوة ورجولة في تونس خاصة أننا لعبنا ضدهم مرتين خلال شهر وفزنا بنفس النتيجة".

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وأتم تصريحاته "بالتأكيد الترجي لديه دوافع في اللعب بغل، ونحن مستعدون".

وفاز الزمالك ذهابا على الترجي 3-1 على ستاد القاهرة بعد أسبوعين من الظفر بكأس السوبر الإفريقي على حساب الفريق ذاته.

والمتأهل إلى نصف النهائي من مواجهة الزمالك والترجي سيواجه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية أو الرجاء المغربي.

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