رادس يستقبل 60 ألف مشجع للترجي أمام الزمالك

الإثنين، 02 مارس 2020 - 22:39

كتب : FilGoal

ملعب رادس

حصل نادي الترجي التونسي على الموافقات الأمنية لحضور جماهيره بالسعة الكاملة لملعب رادس خلال مباراة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الترجي مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد رادس.

وذكر موقع "موزاييك" التونسي أن اجتماعا عُقد في وزارة الداخلية التونسية بين مسؤولي كل من الترجي والنجم الساحلي بشأن مباريات البطولة الإفريقية.

أخبار متعلقة
وزير الصحة التونسي يتحدث عن لقاء الترجي والزمالك بعد تسجيل أول إصابة بالكورونا الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس منتخب مصر: كنا نتمنى إقامة قمة الدوري.. ويجب الحذر من ملعبي الترجي وصن داونز أجندة مارس - الزمالك يصطدم بالترجي و4 مباريات محلية

وأسفر الاجتماع عن حضور الجماهير بكامل سعة ملعب رادس وهي 60 ألف مشجعا، لجماهير الترجي أمام الزمالك، والنجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

وفاز الزمالك على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بثلاثية مقابل هدف.

ويلعب أيضا النجم الساحلي يوم السبت المقبل ضد الوداد في استاد رادس، بعدما خسر الذهاب في المغرب بثنائية دون رد.

اقرأ أيضا:

استقالة تركي آل الشيخ من الأهلي

مصير مباراة الترجي والزمالك

استقالة السكرتير العام في كاف

مرتضى: لا أعرف كيف أحصل على مستحقات الزمالك

تفاصيل أول مران للأهلي في جنوب إفريقيا

لن تصدق عدد المدربين في الدور الأول من الدوري المصري

الترجي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
المنتخب يعلنها: كهربا لن يتواجد في معسكر مارس.. والبدري لا يفرق 2 دقيقة | منتخب مصر
غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد 17 دقيقة | حلم طوكيو 2020
إلى ربع نهائي كأس إنجلترا.. أرسنال يداوي جراحه اليونانية بالانتصار على بورتسموث 27 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه: من الصعب إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – انتظام أوباما وعبد الغني.. وتأهيل لـ عبد الله جمعة ساعة | إفريقيا
حجازي يطمئن البدري على إصابته.. "ليست مزق في العضلة الخلفية" ساعة | أوروبا
النقاز: أنا محترف.. لن أغلق بابي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
رادس يستقبل 60 ألف مشجع للترجي أمام الزمالك ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك
قد ينال إعجابك