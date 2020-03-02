في الجول يكشف – لماذا قد يستقيل خليفة عمرو فهمي من منصبه في كاف

الإثنين، 02 مارس 2020 - 17:32

كتب : فادي أشرف

معاذ حجي

تقف إجراءات التدقيق المالي التي تجريها شركة "برايسووترهاوس كوبرز" PwC في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلف نية معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاستقالة من منصبه حسبما أوضح مصدر داخل كاف لـFilGoal.com.

نية حجي، التي انفرد بها موقع المنتخب المغربي، تأتي متزامنةً مع تدقيق مالي ثاني من شركة PwC حيث تواجد موظفون كبار من الشركة في مقر كاف في اليومين السابقين.

التدقيق المالي الثاني، يأتي على خلفية بيان أصدره كاف في الشهر الماضي، بعد خروج تقرير أول من شركة PwC عن عدد من المخالفات المالية داخل كاف، ليطلب الكيان الحاكم للكرة الإفريقية تدقيقا آخر في حساباته وهو ما حدث بالفعل مع مطلع شهر مارس الجاري.

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وعلم FilGoal.com من مصدر داخل كاف، أن حجي حضر لمقر الاتحاد صباح اليوم الإثنين واجتمع مع موظفي PwC الذين طلبوا منه التعاون مع التدقيق المالي لتفادي توقيع أي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المسؤول المغربي.

لم يستمر اجتماع PwC مع حجي طويلا، ليغادر المغربي مقر الاتحاد عقبه مباشرة، وتخرج أنباء استقالته من عدد من وسائل الإعلام المغربية آخرها موقع Le360 المغربي، بحسب مصدر مطلع داخل كاف.

وأشار المصدر لـFilGoal.com إلى أن حجي انتوى الاستقالة من منصبه كنوع من "غسيل اليد" من سياسات وقرارات رئيس كاف، الملغاشي أحمد أحمد.

وقال تقرير حصري لجريدة "المنتخب"، ناسبة الأمر لمصادرها داخل كاف، بإن حجي "منزعج من أمور لم يتم الكشف عنها، وقد تكون سببا في تقديم استقالته، كما ذهبت مصادرنا إلى القول بأن معاذ حجي تعب كثيرا وهو يقوم بمهامه داخل كاف".

وأتم التقرير بعبارة غامضة، قائلا "ننتظر الساعات القليلة القادمة وما ستحمله من مفاجآت في هذا الموضوع".

المغربي حجي خلف المصري الراحل مؤخرا عمرو فهمي في منصب السكرتير العام لكاف، حيث رحل الأخير عن منصبه بعد إعلانه لبعض المخالفات داخل كاف، معظمها كان ضمن تقرير PwC الذي انفردت نيويورك تايمز بتفاصيله. (اقرأ ملخص التقرير من هنا)

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