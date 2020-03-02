صديق مقرب من كريستيانو: رونالدو يرغب في العودة إلى ريال مدريد

انضم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس إلى المتفرجين في ملعب سنتياجو برنابيو لمشاهدة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وتحدث إيدو أجيري أحد المقربين من النجم البرتغالي عن رغبته في عودة حقيقية إلى النادي الملكي.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أجيري في تصريحاته لبرنامج شيرينجيتو: "أعلم أن كريستيانو لديه رغبة في العودة مجددا إلى ريال مدريد".

وأضاف "رونالدو شعر بالحنين إلى مدريد عندما عاد إلى برنابيو لمشاهدة الكلاسيكو، كان متحمسا بشدة".

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 إلى يوفنتوس وحقق في موسمه الأول الدوري الإيطالي.

وتابع أجيري "الآن رونالدو يركز بشكل كامل مع فريقه يوفنتوس، لكن تعلمنا من كرة القدم لاتقل أبدا أن أمرا لن يحدث أبدا".

وأتم تصريحاته "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولا أحد يستطيع أن يعلم، دعونا نرى".

وسجل رونالدو 53 هدفا في أول 74 مباراة له مع يوفنتوس.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهدف دون رد للفريق الفرنسي.

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