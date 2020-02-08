نيويورك تايمز: مخالفات بالملايين في كاف وأيام مسؤوليه باتت معدودة

يبدو أن أيام الكيان الحاكم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتت معدودة بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق العام الماضي على مراجعة مستقلة لعملياته وسط اتهامات بوقوع مخالفات مالية ارتكبها مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في كاف.

وزعمت الصحيفة أن المراجعة كشفت عن وجود مخالفات مالية بملايين الدولارات، وهو تطور يهدد بإسقاط قيادت كاف.

ويرسم التقرير الذي قدمته شركة المحاسبة المستقلة PWC والمكون من 55 صفحة صورة قبيحة من المحتمل أن تؤدي إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد قيادات الاتحاد الإفريقي.

حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أشار التقرير أيضا إلى أموال تم دفعها مقابل هدايا بالإضافة إلى أموال صُرفت تحت بند تنظيم جنازة، بحسب "نيويورك تايمز".

وكتب مؤلفو التقرير أن "العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة موجودون في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات كاف".

وكشف التقرير عن أن الاتحاد الدولي حول 51 مليون دولار إلى كاف خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ومنذ ذلك الحين تم صرف 24 مليون دولار من هذا المبلغ عن طريق مسؤولين في الاتحاد الإفريقي.

كما أفاد "عند مراجعة 40 من المدفوعات بلغ مجموعها 10 ملايين دولار، وجد مراجعو الحسابات أن خمسة فقط من المدفوعات، إضافة إلى ما يصل إلى 1.6 مليون دولار يوجد لهم وثائق كافية لتأكيد ما سيتم إنفاقه عليه، لكن كان الباقي يفتقر إلى المعلومات التي جعلت في بعض الحالات من المستحيل تحديد المستفيدين من الأموال".

وكتب المراجعون أنهم تعرضوا للمضايقة في أداء عملهم في كثير من الحالات لأن السجلات "غير موثقة وغير موثوق بها بسبب العديد من التعديلات اليدوية."

ورفض الاتحاد الدولي حتى الآن التعليق للصحيفة على التقرير.

يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس من عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

وقُبض على أحمد أحمد في يونيو من عام 2019 عن طريق السلطات الفرنسية بسبب اتهامات بالفساد والحصول على بعض الأموال لتسهيل بعض الصفقات داخل الاتحاد الإفريقي ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا أن التحقيقات في القضايا المثارة ضد رئيس الاتحاد الإفريقي مستمرة، وصرح "يعمل رئيس هيئة الانضباط فاسيليوس سكوريس بجد للتحقيق في كل القضايا". ( اقرأ تصريحاته )

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم تجديد انتداب فاطمة سامورا السكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا" لدى الكيان الحاكم للكرة الإفريقية.

وبذلك، ينتهي انتداب سامورا التي أتت بقرار من فيفا للإشراف على كاف بنهاية يوم الأول من فبراير الجاري.

وأعلن فيفا أن مهمة سامورا في كاف والتي استمرت لـ6 أشهر "أُتممت بنجاح". ( اقرأ أكثر )

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