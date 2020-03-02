اتحاد تنس الطاولة يوضح لـ في الجول سبب استبعاد مصر من بطولة قطر الكبرى ومشاركة الصين

نفى معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن تكون أسبابا سياسية هي التي أبعدت منتخب مصر عن بطولة قطر الكبرى، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية هي سبب عدم مشاركة الفراعنة.

وكان رباعي منتخب مصر لتنس الطاولة قد وصل من أجل المشاركة ببطولة قطر الكبرى والمقرر لها من 3 إلى 8 مارس الجاري.

وقال عاشور في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأمر غير سياسي ولا يتعلق إلا باحتياطات صحية بسبب فيروس كورونا".

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة المصري "هناك قرار صادر من وزارة الصحة القطرية بعدم دخول أي مسافر من دول معينة بسبب الكورونا من بينها مصر ولكنها ليست الوحيدة".

وعن سر استبعاد مصر أوضح عاشور "في البداية مصر لم تكن ممثلة في البطولة، ولكن خلال دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب تم دعوتنا بسبب الأداء الرائع".

وكان من المفترض مشاركة كل من أحمد صالح ومحمد البيلي ودينا مشرف ويسرا حلمي في البطولة.

وتابع عاشور "هذه بطولة كبرى تقام كل عام في نفس التوقيت، ولمصر منافسة مثلها لكن للناشئين تقام في شرم الشيخ".

هل المقصود مصر بسبب السياسة؟

أجاب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري "لا الأمر ليس كذلك بالتأكيد".

وأوضح "لدينا عضو في لجنة المرأة بالاتحاد موجودة الآن في قطر، لكنها وصلت قبل صدور قرار حظر دخول المصريين بساعة واحدة فقط".

وشدد عاشور "هناك 2 أيضا من أعضاء الاتحاد الدولي أحدهما إسباني والآخر إنجليزي تم منعهما من الدخول بسبب قدومهم من جمهورية كوريا وهي إحدى الدول الممنوعة دخول مسافريها إلى قطر".

وتابع "الأمر لا يتعلق بالجنسية، لو هناك أجنبي قادم إلى قطر من مصر سيتم منعه أيضا، هذا إجراء احترازي وفقا لدولتهم لمواجهة فيروس كورونا".

وكشف "أنا أيضا كان من المفترض حضوري للمشاركة في الجمعية العمومية لكن لن يحدث بسبب قرار وزارة الصحة القطرية".

سر مشاركة الصين

ورغم استبعاد رباعي المنتخب المصري الموجود في قطر، تشارك بعثة الصين بـ 28 لاعبا في البطولة.

وبسؤال رئيس الاتحاد المصري أجاب "وضع بعثة الصين مختلف، فهم في الدوحة منذ أكثر من 3 أسابيع".

وشدد "خضعوا للفحص الطبي وهناك من جلس بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وبعد التأكد من سلامتهم تم السماح لهم بدخول البلاد".

وأتم تصريحاته "تم تخيير ممثلي مصر في المطار بدخول الحجر الصحي 14 يوما أو العودة، واختاروا العودة بالطبع لأن البطولة ستكون قد انتهت".

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