كاف في بيان رسمي: الإصلاحات لن تحدث في أسابيع.. ونحتفظ بحقنا في الرد على مروجي الشائعات

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا للرد على التقارير الصحفية التي اتهمت مسؤوليه بالاختلاس بناء على تقرير شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا زعمت أنها حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ( اقرأ التفاصيل )

وذكر بيان كاف أن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة.

كما أشار إلى أن المكتب التنفيذي يحتفظ أيضا بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات غير الصحيحة والتي لا أساس لها وتم تداولها لعدة أيام في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر البيان.

واسترجع بيان كاف أن المكتب التنفيذي وافق على إطلاق مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، وهو أيضا من طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر لتسريع الإصلاحات.

وأفاد "تم اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء شراكة لمدة 6 أشهر مع فيفا، وتتعلق هذه التدابير بكل من الحوكمة والإدارة اليومية لشؤون كاف، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح ورفع الاتحاد الأفريقي إلى أفضل المعايير الدولية، ولا يمكن أن تتحقق في غضون بضعة أسابيع لكن المكتب التنفيذي عازم تحقيقها خلال ولايته".

واختتم البيان "حدد المكتب التنفيذي جلسة يوم 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 والتي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح بالتواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".

يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في مارس من عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

وقُبض على أحمد أحمد في يونيو من عام 2019 عن طريق السلطات الفرنسية بسبب اتهامات بالفساد والحصول على بعض الأموال لتسهيل بعض الصفقات داخل الاتحاد الإفريقي ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا إن التحقيقات في القضايا المثارة ضد رئيس الاتحاد الإفريقي مستمرة، وصرح "يعمل رئيس هيئة الانضباط فاسيليوس سكوريس بجد للتحقيق في كل القضايا". ( اقرأ تصريحاته )

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم تجديد انتداب فاطمة سامورا السكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا" لدى الكيان الحاكم للكرة الإفريقية.

وبذلك، ينتهي انتداب سامورا التي أتت بقرار من فيفا للإشراف على كاف بنهاية يوم الأول من فبراير الجاري.

وأعلن فيفا أن مهمة سامورا في كاف والتي استمرت لـ6 أشهر "أُتممت بنجاح". ( اقرأ أكثر )

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