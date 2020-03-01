أنشيلوتي: طلبت من الحكم شرح ما فعله فطردني

الأحد، 01 مارس 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - إيفرتون

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي عن لقطة طرده عقب لقاء فريقه أمام مانشستر يونايتد، مشيرا إلى "لدي الكثير لأقوله".

إيفرتون ومانشستر يونايتد تعادلا بهدف لكل فريق في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وألغى الحكم هدفا لإيفرتون في اللحظات الأخيرة بعد تدخل تقنية الفيديو، قبل أن يطرد الحكم أنشيلوتي عقب نهاية المباراة.

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وقال أنشيلوتي: "لدي الكثير لأقوله".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "طلبت من الحكم أن يشرح لي الموقف وسبب إلغاء الهدف، ولكنه قرر طردي".

وأشار "بعد ذلك تحدثت مع الحكم، ولكنني سأبقي تفاصيل المحادثة بيننا فقط".

وأكمل حديثه قائلا: " سيجوردسون كان في موقف تسلل ولكنه لم يتدخل في اللعبة ولم يؤثر على دي خيا، وفقا لوجهة نظري".

وتابع "أتمنى ألا يتم إيقافي لأكون حاضرا في لقاء تشيلسي".

وأردف "لم أقلل من احترامي للحكم، وإذا تعرضت للإيقاف سأتواجد في مدرجات ستامفورد بريدج ".

واستكمل "سعيد للغاية بالأداء أمام مانشستر يونايتد. لعبنا بشكل مميز وعلينا أن نستمر في طريقنا بهذا الشكل".

دومينيك كالفيرت لوين تقدّم مبكرا لـ إيفرتون بعد خطأ قاتل من دافيد دي خيا. قبل أن يدرك برونو فيرنانديس التعادل بتسديدة رائعة بعد نصف ساعة.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، لكنه فقد أسبقية النقطتين على ولفرهامبتون الذي انتصر على توتنام هوتسبير في نفس التوقيت وبات متساويا في النقاط مع الشياطين الحمر.

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