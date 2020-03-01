رئيس المقاصة لـ في الجول: إيهاب جلال مدربا للفريق

الأحد، 01 مارس 2020 - 15:45

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال مدرب الزمالك

أعلن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة تولي إيهاب جلال تدريب الفريق بشكل رسمي.

وقال عبد السلام لـFilGoal.com: "جلال يقود مران الفريق غدا الإثنين في الساعة الرابعة ظهرا".

وبالتالي، يرحل النيجيري إيمانويل أمونيكي عن تدريب الفريق بعد مباراتين فقط، وشهر زمنيا، عن تدريب المقاصة.

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ويتولى أمونيكي في المقابل قيادة مشروع مصر للمقاصة لاكتشاف المواهب في تنزانيا التي كان يدربها الأسطورة النيجيرية، المقام بتنسيق مع وزارة الرياضة.

وفي وقت سابق، تواصلت إدارة المقاصة مع بعض المقربين من جلال، وتم الاتفاق على كل التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات.

جلال أمضى 3 سنوات في قيادة المقاصة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2017، وفاز في 57 لقاء وتعادل 26 وخسر 30، وحقق وصافة الدوري عام 2017.

ولدى جلال العديد من التجارب في الدوري المصري، أبرزها مع الزمالك وإنبي، كما درب المصري خلال الموسمين الماضي والحالي قبل أن يرحل لسوء النتائج الشهر الماضي.

ويحتل المقاصة المركز الـ16 في الدوري بعد دور أول مخيب لم يفز فيه سوى في مباراتين فقط من أصل 17.

وبدأ المقاصة موسمه مع أحمد حسام "ميدو"، قبل أن يحل أمونيكي خلفا له.

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