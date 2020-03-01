مدرب وست بروميتش يوضح طبيعة إصابة حجازي الأحد، 01 مارس 2020 - 17:22 كتب : محرر في الجول أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون نرشح لكم أخر الأخبار على أرضه وبغياب جمهوره.. المصري يتعادل مع بركان في مهمة العشري الأولى 16 دقيقة | إفريقيا المغرب يعلن الاتجاه لـ "تأجيل كافة الأحداث الرياضية" بسبب الكورونا ساعة | الوطن العربي مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0)-(0) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هناك اتجاه لتخفيف العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك ساعة | مصر روما ينجو من فخ كالياري في مباراة السبعة أهداف 2 ساعة | أوروبا المحمدي: راضون عما قدمناه ضد سيتي.. وأمامنا 11 نهائيا في الدوري 2 ساعة | المحترفون تشكيل الكلاسيكو - عودة ألبا لـ برشلونة أمام ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا تشكيل الكلاسيكو – عودة مارسيلو وكروس لـ ريال مدريد أمام برشلونة 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0)-(0) برشلونة.. الشوط الثاني على أرضه وبغياب جمهوره.. المصري يتعادل مع بركان في مهمة العشري الأولى مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هناك اتجاه لتخفيف العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك لقب جوارديولا الثامن مع السماوي.. مانشستر سيتي بطلا لـ كأس الرابطة بهزيمة أستون فيلا بعد طرد وركلتي جزاء.. السنغال تهزم مصر بضربات الترجيح في نصف نهائي البطولة العربية الأكثر مشاهدة 1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 2 الأهلي 0 ماميلودي صن داونز انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الوداد البيضاوي 0 النجم الساحلي انتهت الدوري الإنجليزي 3 واتفورد 0 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 2 بورنموث 2 تشيلسي انتهت الدوري الإيطالي 2 نابولي 1 تورينو انتهت كأس الكونفدرالية 2 المصري 2 نهضة بركان انتهت الدوري الإنجليزي 1 إيفرتون 1 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 2 توتنام هوتسبر 3 ولفرهامبتون انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 0 برشلونة مباشر 9:22 الدوري الإسباني 1 إسبانيول 1 أتليتكو مدريد انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - الترسانة لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - الزرقا لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - النصر - النجوم لم تبدأ 15:00 كأس الاتحاد الإنجليزي - بورتسموث - أرسنال لم تبدأ 21:45 الدوري البرتغالي - سانت كلارا - بورتو لم تبدأ 21:30 قد ينال إعجابك