في صدام ناري.. إيفرتون ومانشستر يونايتد يكتفيان بالتعادل بعد تدخل الـVAR

تعادل إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ لكل طرف على ملعب جوديسون بارك في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

دومينيك كالفيرت لوين تقدّم مبكرا لـ إيفرتون بعد خطأ قاتل من دافيد دي خيا. قبل أن يدرك برونو فيرنانديس التعادل بتسديدة رائعة بعد نصف ساعة.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، لكنه فقد أسبقية النقطتين على ولفرهامبتون الذي انتصر على توتنام هوتسبير في نفس التوقيت وبات متساويا في النقاط مع الشياطين الحمر.

فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز 11.

لتتكرر نتيجة الدور الأول بين الفريقين، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 أيضا.

الصدام كان الأول على الإطلاق بين المدربين، كارلو أنشيلوتي، وأولي جونار سولشاير.

بداية نارية

إيفرتون دخل في المضمون سريعا، وتقدّم منذ الدقيقة الثالثة بهدف كالفيرت لوين، بعد أن فشل دي خيا في تشتيت الكرة بشكل صحيح، لتصطدم في جسد مهاجم إيفرتون وتسكن شباكه.

دي خيا الذي كان مذنبا، تحوّل إلى بطل بعد دقيقتين فقط بتصديه الرائع لتسديدة كالفيرت لوين الأرضية، وإبعادها إلى ركلة ركنية.

اللحظات النارية تواصلت عندما أطلق الصربي نيمانيا ماتيتش تسديدة قوية، ارتدت من عارضة إيفرتون في الدقيقة السادسة.

قبل أن يدرك الضيوف التعادل أخيرا في الدقيقة 31 بتسديدة يسارية للبرتغالي فيرنانديس من خارج منطقة الجزاء.

الإثارة تتواصل

الشوط الثاني لم يقل إثارة عن سابقه، وشهد قدرا هائلا من الإثارة حتى الثواني الأخيرة.

الأيسلندي جيلفي سيجوردسون كاد أن يعيد إيفرتون إلى المقدمة في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة، لكن كرته ارتدت من القائم.

في المقابل، تألق جوردان بيكفورد في اللحظات الأخيرة، ومنع يونايتد من خطف نقاط المباراة.

الدولي الإنجليزي تصدى أولا لتسديدة برونو في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يتصدى لمتابعة النيجيري البديل أوديون إيجالو من مسافة قريبة.

هدف ملغي

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وثرت الإثارة ذروتها عندما سجّل كالفيرت لوين هدفا ثالثا لـ إيفرتون بعد أن منع دي خيا كرة سابقة من الولوج إلى شباكه.

لكن تقنية الفيديو تدخّلت لإلغاء الهدف بداعي التسلل على سيجوردسون الذي كان ساقطا على أرض الملعب في مواجهة دي خيا، مما اعتبره الحكم تداخلا في اللعبة رغم عدم لمسه الكرة.

وبعد نهاية المباراة، طُرد أنشيلوتي مدرب إيفرتون بسبب اعتراضه القوي على كريستوفر كافاناجه حكم اللقاء.

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