تاريخ فريد لـ بيراميدز.. رفاق السعيد يضعون قدما ونصف في نصف نهائي الكونفدرالية

وضع بيراميدز قدما ونصف في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بالانتصار 3-0 على زاناكو الزامبي خارج الديار في دور الثمانية للبطولة.

بيراميدز أبدع وأمتع في زامبيا، مسجلا 3 أهداف بإمضاء علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد قائد الفريق.

ولم يسبق لأي فريق مصري تحقيق فوز 3-0 خارج الديار في دور الثمانية لبطولات إفريقيا.

أكبر نتيجتين حققهما فريق مصري في هذا الدور كانا للإسماعيلي عام 2000 في كأس الاتحاد الإفريقي ضد كيب كوست دوارفز الغاني 2-0، وفوز إنبي على وفاق سطيف في نفس الدور في الكونفدرالية 3-1 عام 2009.

نوايا بيراميدز كانت واضحة منذ بداية المباراة، الوصول لدور الأربعة من زامبيا في المشاركة الأولى له إفريقيا.

في الدقيقة 6، أهدر محمد فاروق شبه انفرادا بمرمى زاناكو بعد ضغط من عبد الله السعيد على الدفاع الزامبي.

بعد 12 دقيقة، سجل علي جبر الهدف الأول بعدما رفع السعيد ركنية قابلها جبر برأسية من القائم البعيد معلنا تقدم بيراميدز.

بعد 6 دقائق فقط، استغل الفريق المصري توتر الدفاع الزامبي، وهجمة مرتدة منظمة ليسجل محمد فاروق الهدف الثاني من متابعة ناجحة للكرة المرتدة من الحارس الزامبي.

وفي الدقيقة 32، كاد السعيد يضيف الهدف الثالث بعد فاصل من المراوغات الرائعة ومحاولة لعب "لوب" ضرب عارضة زاناكو.

وانتهى الشوط الأول 2-0، وفي الشوط الثاني حاول زاناكو الضغط على بيراميدز، لكنه دفع الثمن غاليا بعد أن حصل الضيوف على ركلة جزاء نتيجة عرقلة إريك تراوري داخل منطقة الجزاء.

عبد الله السعيد، بكل هدوء، أودع الثالث في الدقيقة 68.

وينتظر بيراميدز بشكل كبير، الفائز من إنيمبا النيجيري وهوريا الغيني، التي انتهت مواجهة الذهاب فيها 1-1 في نيجيريا.

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