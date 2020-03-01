حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته

كشف نادر شوقي في حوار خاص لـ FilGoal.com عن مفاجآت بشأن إصابة رمضان صبحي وسبب تأخر عودة اللاعب، موجها رسالة لريني فايلر المدير الفني للأهلي ومحمد بركات مدير منتخب مصر.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وأصيب رمضان صبحي في ديسمبر الماضي وأعلن الجهاز الطبي بالأهلي وقتها غياب اللاعب لمدة 6 أسابيع وعودته مع بداية فبراير، قبل أن يعلن فايلر المدير الفني غياب اللاعب عن مواجهة ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إصابة رمضان صبحي

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب البالغ عمره 23 عاما:"في البداية إصابة رمضان صبحي هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف".

وشدد شوقي "لكي يتم علاج الإصابة الأخيرة يجب أولا التئام العضلة الخلفية بشكل تام وبنسبة 100%".

وبالاستفسار عن خطورة الإصابة أو كونها إصابة مزمنة أوضح وكيل اللاعب "بالطبع لا هي إصابة عادية جدا وتحتاج فقط للوقت من أجل العلاج".

مدة الغياب

وأضاف نادر شوقي "المدة التي تحتاجها تلك الإصابة من 8 إلى 10 أسابيع".

وعن الإعلان عن غيابه لمدة 6 أسابيع فقط أوضح وكيل اللاعب "بالطبع هي مدة غير حقيقية".

وأتم رمضان صبحي الغياب لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة وعن عدم عودته أمام صن داونز في الإياب أوضح شوقي "ذلك بسبب تجدد الإصابة".

وتابع "طالت المدة لأنه أثناء علاج اللاعب تجددت الإصابة في العضلة الخلفية التي اقترب من الشفاء الآن ووصل الالتئام إلى 90%".

موعد العودة وسر اللغط

وعن موعد عودته النهائي أجاب نادر شوقي بشكل قاطع "بحد أقصى أسبوعين من الآن، كان من المفترض أن يكون جاهزا للقاء الإياب أمام صن داونز ولكن تجدد الإصابة هو الذي أجل العودة".

وبالحديث عن سبب اللغط أوضح "عدم الوضوح، الحديث بدون علم، وتشخيص غير واضح للإصابة".

وبالاستفسار عن طلبهم سفر اللاعب للعلاج إلى أوروبا ورفض الأهلي شدد نادر "معلومة غير صحيحة على الإطلاق، الأمر لا يحتاج للسفر إلى أوروبا، ولو كان يحتاج ذلك لما ترددنا أبدا".

وتابع "رمضان لاعب كبير محترف في الدوري الإنجليزي وقائد للمنتخب الأولمبي ولديه طاقة كبيرة ليخدم منتخب مصر الأول والتأهل لنهائيات مونديال 2022".

رسالة إلى فايلر وبركات

وأخيرا بسؤاله عن سبب تصريح السويسري فايلر بعدم معرفته موعد عودة رمضان قال شوقي:"هذا أمر غريب لأنه كان من المفترض أن يسأل الجهاز الطبي بالنادي".

وأضاف "كان على الجهاز الطبي نقل ما تحدثت عنه الآن لفايلر بشكل واضح وصريح حتى لا يتحدث عن لاعب لديه بتلك الطريقة وكأنه لا يعلم عنه شيئا".

وعن تصريحات محمد بركات بأنه لا يمتلك معلومة عن إصابة رمضان شدد شوقي "هذا الأمر أغرب لأن عليه جمع معلومات قبل التحدث بتلك الطريقة".

وتابع "ببساطة كان يمكنه سؤال الأهلي وإذا لم يصل لإجابة يسأل الجهاز الطبي بالنادي ومن ثم الجهاز الطبي للمنتخب، وإن لم يجد إجابة لدى الجميع كان يمكنه أن يسألني وكنت سأوضح له الأمر".

وأتم شوقي تصريحاته "لكن في الحقيقة تلك التصريحات تضرب موسم اللاعب وتؤثر على كونه لاعب يعتمد عليه المنتخب فيما هو قادم".

ووفقا لتصريحات نادر شوقي وكيل اللاعب سيكون رمضان صبحي جاهزا بعد أسبوعين من الآن.

وبالتالي قد يلحق بمواجهة إنبي المقرر لها 14 مارس أو بحد أقصى مواجهة الإنتاج الحربي يوم 18 من الشهر نفسه.

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