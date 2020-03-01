رسالة دعم من وليد سليمان لـ مروان محسن

وجه وليد سليمان جناح الأهلي رسالة دعم خاصة لـ مروان محسن مهاجم المارد الأحمر.

ونشر وليد سليمان صورة لـ مروان محسن على حسابه الشخصي على (تويتر) وكتب: "هايل يا صاحبي".

" كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب. وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه".

هايل يا صاحبي 💪🏻💪🏻 كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه 😍 pic.twitter.com/6v2BfWAEBI — Walid Soliman (@Walid11Soliman) March 1, 2020

وشارك مروان محسن في انتصار الأهلي بثنائية مقابل لا شيء أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وسجل مروان محسن 4 أهداف هذا الموسم وصنع هدفين خلال ظهوره في 16 مباراة مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز، يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في الإياب من هنا

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