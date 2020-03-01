رسالة دعم من وليد سليمان لـ مروان محسن

الأحد، 01 مارس 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

مروان محسن أمام صن داونز

وجه وليد سليمان جناح الأهلي رسالة دعم خاصة لـ مروان محسن مهاجم المارد الأحمر.

ونشر وليد سليمان صورة لـ مروان محسن على حسابه الشخصي على (تويتر) وكتب: "هايل يا صاحبي".

" كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب. وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه".

أخبار متعلقة
مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة مروان محسن: لماذا ينتقدونني؟ الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

وشارك مروان محسن في انتصار الأهلي بثنائية مقابل لا شيء أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وسجل مروان محسن 4 أهداف هذا الموسم وصنع هدفين خلال ظهوره في 16 مباراة مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز، يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في الإياب من هنا

طالع أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

عبد الحفيظ يرد على تقارير تجميد كهربا

المنتخب: سألنا الأهلي عن إصابة رمضان ولم نجد إجابة

في إفريقيا الأهلي مروان محسن وليد سليمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: لا نستحق الخسارة من ولفرهامبتون 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو يُشهر "سلاح ساؤول السحري" ليتجنب الهزيمة أمام إسبانيول 17 دقيقة | أوروبا
قرارات هامة بشأن التبديلات والـVAR من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أبو ريدة 40 دقيقة | مصر
أصبحنا نعتاد على هذا الأمر.. أتلانتا ينتصر بسباعية جديدة في إيطاليا 57 دقيقة | أوروبا
مدرب بيراميدز: أربكت زاناكو بتغيير خطتي وتشكيلي ساعة | إفريقيا
استراحة نهائي كأس الرابطة – أستون فيلا (1) مانشستر سيتي (2) نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
في صدام ناري.. إيفرتون ومانشستر يونايتد يكتفيان بالتعادل بعد تدخل الـVAR ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك