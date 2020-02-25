مدرب جنوب إفريقيا لـ في الجول: الإصابات لن تؤثر على صن داونز ضد الأهلي.. وهذا أصعب ما في المباراة

يتوقع موليفي نتسيكي المدير الفني لجنوب إفريقيا مباراة مثيرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

وقال مدرب جنوب إفريقيا لـFilGoal.com: "ستكون مباراة صعبة لأن الفريقين يمتلكان تاريخا كبيرا وفازا بدوري الأبطال من قبل، ولديهما مدربان جيدان ولاعبون ممتازون".

وواصل "لذلك ستكون مباراة مثيرة من الفريقين".

وأوضح نتسيكي "الفرق العربية قوية جدا من الناحية الذهنية، يلعبون بطريقة مباشرة ويمتلك اللاعبون عقلية قوية".

واستدرك "اعتقد أن الأندية واللاعبون في جنوب إفريقيا عليهم أن يتطوروا في هذه النواحي حتى يمكن السير على نهج المنافسين العرب".

ثم أضاف "يكون هناك الكثير من التحديات في المباراة حتى خارج الملعب، ولذلك على صن داونز أن يجد طريقة مناسبة للتعامل مع نهج الأهلي، والأهلي كذلك عليه التعامل مع نهج مختلف عنه يتبعه صن داونز".

وانتقل مدرب جنوب إفريقيا للحديث عن الإصابات التي تضرب صفوف صن داونز قبل مواجهة المارد الأحمر.

وعنها، قال: "اعتقد إن الإصابات لن تؤثر على صن داونز، واللاعبون المتاحون سيعوضون الفارق ويقدمون نفس الأداء لأن صن داونز دائما يبحث عن اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة ويضمهم".

وتابع "من سوء حظ صن داونز غياب لاعبين جيدين لكن ستكون فرصة لغيرهم من أجل إظهار إمكاناتهم وموهبتهم".

وأتم "المباراة كبيرة على الجانب الخططي، وسيفوز بها الأقوى من ناحية العقلية".

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