حوار في الجول – محلل أداء صن داونز: الأهلي تطور كثيرا عن الموسم الماضي.. والأفضلية لفرق الشمال

مع تطور كرة القدم أصبح لمحلل الأداء دورا هاما لمساعدة المدير الفني فيما يخص الرؤية التحليلية والفنية لفريقه وللفريق المنافس، وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر فريق صن داونز بشكل قوي على الساحة الإفريقية بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني ونجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2016 وأصبح الفريق منافسا قويا البطولات الإفريقية.

FilGoal.com يحاور جولام فالوديا محلل الأداء لـ صن داونز وأحد أبرز المساعدين لبيتسو موسيماني في عمله في صن داونز.

وإلى نص الحوار

متى بدأت عملك مع بيتسو موسيماني وكيف تكون طبيعة عملك؟

انضممت للعمل معه منذ أن بدأ مهمته في صن داونز في 2012، كنت أعمل في إحدى شركات تحليل الأداء التي كان يتعامل معها موسيماني.

عملي ينقسم لجزئين، الأول هو متابعة الخطة السنوية التي يضعها المدرب للفريق بشكل مستمر وملاحظة ما يحدث فيها من تطور وهل تسير بالشكل الذي وضعناه، كذلك مساعدة موسيماني في تحليل الفريق من خلال رؤيتي الفنية بعد كل مباراة وكتابة تقارير عن النواقص التي نحتاج للعمل عليها في التدريبات.

الجزء الثاني هو مشاهدة مباريات الفريق المنافس لنا وتحديد نقاط القوة والضعف التي لديه وكتابة تقارير للمدرب عنها ثم يبدأ هو في مشاهدتها ويضع الخطة المناسبة في اللعب.

خلال السنوات الماضية ظهر بيتسو موسيماني كمدرب يهتم بالنواحي الفنية والخططية في الملعب فما السر في ذلك؟

هو يحب أن يستمتع بكرة القدم، جاد في عمله ودقيق للغاية ويهتم بأدق التفاصيل ويعمل كثيرا في التحضير للمباريات حتى لو كان نفس المنافس قد لعب ضده منذ يومين ويسمع كثيرا لمساعديه فيما يخص الفريق.

المواجهة الأهم لصن داونز في الفترة القادمة ستكون الأهلي.. هل بدأ الفريق الاستعداد لها؟

نعم منذ وقت طويل، نستعد للأهلي من يوم أوقعتنا القرعة معه حينها قال لنا موسيماني إن المواجهة لن تكون سهلة لأن الأهلي تطور عن الموسم الماضي وأصبح أفضل.

لقد أخبرنا أنه يشاهد مباريات للفريق منذ بداية الموسم وعندما بدأنا التحضير ومشاهدة مباريات الأهلي علمنا مدى التطور الخططي والفني الذي وصل له الأهلي مقارنة بمباراة الموسم الماضي، الأهلي لديه مدرب كبير ومميز في عمله رغم ان اللاعبين لم يتغيروا كثيرا.

ما لاحظته من تغير في الأهلي مقارنه بالموسم الماضي؟

في الموسم الماضي الأهلي كان فريقا جيدا لكن به بعض المشاكل خاصةً في خط الوسط والدفاع والتي ساعدتنا في الفوز الكبير 5-0 الموسم الماضي، ونحن كنا أيضا في كامل جاهزيتنا في تلك المباراة، لقد شاهدنا العديد من مباريات الأهلي خلال الموسم الحالي والنتائج التي توصلنا لها توضح مدى قوة الفريق ومدى ترابط خطوطه لذلك ستكون مباراة صعبة وأعتقد أنها ستكون فرصة للجميع لمشاهدة مباراتين على مستوى عال من الخطط والفنيات.

الأهلي سيلعب للثأر من خسارة الموسم الماضي، فهل ترى تأثيرا للدوافع النفسية في تلك المواجهة؟

في تلك المباريات التحضير النفسي يكون مهم جدا ولدينا في الجهاز الفني مسئولون عن ذلك، الأهلي سيكون لديه الكثير من الدوافع والضغوط كذلك نحن ومن يستطيع تحقيق الاستفادة من دوافعه سيحقق التأهل، لكن قبل أي شيء المباراة تخضع لأمور فنية بين المدربين ومن سيجهز فريقه لتلك المواجهة بشكل أفضل سيتأهل.

هل يتأثر منافسو صن داونز باللعب في جنوب إفريقيا عصرا؟

فرق الشمال قد تعاني من ذلك لارتفاع درجة الحرارة وعندما يكون أسلوب اللعب سريعا يشعرون بالإرهاق هو عامل مؤثر لكن في رأيي ليس عاملا أساسيا حيث هناك من حقق نتائج إيجابية ضدنا في بريتوريا من فرق شمال إفريقيا وكانوا أفضل منا، دائما في كرة القدم الأفضل هو من يفوز.

هل ترى اختلافا بين الفرق في شمال إفريقيا وباقي فرق القارة؟

نعم، اختلاف في أمور كثيرة، في الشمال يهتمون بالفنيات ويجلبون مدربين لديهم بصمة فنية رائعة وأفكار كثيره حتى لو أسلوب اللعب متشابه لكن التطبيق يكون مختلفا، كذلك الفوارق الفنية بين اللاعبين كبيرة. عقلية اللاعبين في الشمال تكون أفضل، هذا لا يعني أن الكرة ضعيفة في بقية القارة لكن الأفضلية في رأيي لفرق الشمال كبيرة.

من خلال عملك مع موسيماني منذ 2012 من أصعب منافس في رأيك عملت عليه فيما يخص دوري أبطال إفريقيا؟

من الصعب تحديد ناد بعينه حيث أننا أغلب الوقت نواجه فرقا من شمال إفريقيا لقد لعبنا أكثر من مرة ضد الوداد المغربي، ولعبنا ضد الترجي والأهلي والزمالك واتحاد الجزائر وكل خصم يمثل لنا صعوبة في دراسته بسبب ما يمتلكونه من فنيات عالية.

صن داونز معروف عنه أنه فريق يجلب اللاعبين الجيدين من أمريكا الجنوبية فما السر في ذلك؟

الهدف في الانتقالات ليس جنسية اللاعب لكن الهدف هو أن يكون اللاعب قادرا على الانسجام في الفريق وأن يكون مناسبا للطريقة التي نلعب بها. قد نميل للاعبي أمريكا الجنوبية حيث طريقتنا تشبه اللعب هناك.

لدينا كشافون، قبل كل فترة انتقالات نحصل منهم على تقارير وترشيحات للاعبين ونبدأ بالعمل عليهم وتحديد من هو مناسب لنا ونقوم بمشاهدة له العديد من المباريات الحديثة وإذا لم تتوفر نذهب لمشاهدته مع فريقه. فمثلا في العطلة الصيفية قد نحتاج للسفر رفقة موسيماني لمشاهدة لاعب ما من الملعب في مباراة أو أكثر مع فريقه وقد تصل لثلاث مباريات إذا لزم الأمر ويوجد لاعبون لا نحتاج للسفر لهم لمشاهدتهم لكن في أغلب الأحوال نذهب ونشاهد كل شيء عن اللاعب.

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