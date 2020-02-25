كاراجر: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أن محمد صلاح مهاجم الريدز لا يحظى بالتقدير الكافي من جماهير ناديه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري في كامل دقائق مباراة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-2 وسجل هدف ليفربول الثاني.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن صلاح لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه من جماهير ليفربول وهو ما يمكن أن يتسبب في إحباطه كلاعب".

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واستعرض كاراجر مقاطع فيديو خلال الاستديو التحليلي عقب اللقاء تؤيد وجهة نظره وشدد "هذه اللقطات تثبت أيضا أن صلاح جيد جدا".

وأضاف مدافع ليفربول التاريخي "صلاح يتعرض لمراقبة لصيقة من المدافعين باستمرار".

وأكمل "ربما لا يتمتع صلاح بقوة ساديو ماني الجسدية أو مهارة روبرتو فيرمينو عندما تصل إليه الكرة، لكنهم جميعا يلعبون في مساحات ضيقة، لذا فهو يخسر الكرة كثيرًا في مواقف مثل هذه".

وتابع "لا شك أن صلاح يلعب بأنانية في بعض الأحيان، فقد رأينا انفعال ماني بسبب ذلك في وقت سابق من هذا الموسم".

واستمر "عندما يصل صلاح لمناطق الخطورة فإن أول ما يفكر فيه هو التسديد، عندما تصله الكرة يقول لنفسه (هل يمكنني التسجيل أم صناعة هدف؟)، لكن تفكيره الأول هو التسجيل بنفسه".

وأتم بطل دوري أبطال أوروبا 2005 "في بعض الأحيان يكون الأمر محبطًا، لكنني أعتقد أن هذا هو سبب نجاح صلاح".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في 27 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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