فان دايك يتغزل في محمد صلاح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 14:23

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - ولفرهامبتون

أسهب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في الإشادة بزميله المصري محمد صلاح هداف الفريق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري في كامل دقائق مباراة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-2 على وست هام يونايتد وسجل هدف ليفربول الثاني.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "أعتقد أن صلاح أظهر خلال المواسم التي قضاها هنا أنه لاعب رائع والأرقام تتحدث عن نفسها".

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وأضاف "نحن سعداء جدا به وهذا هو أهم شيء بالنسبة له كذلك".

وتابع "إنه عضو مهم للغاية في فريق ليفربول، ليس من الناحية التهديفية فقط، ولكنه يسهم دفاعيا أيضا".

وأتم العملاق الهولندي "نحن سعداء للغاية بوجود صلاح وليستمر على هذا المنوال".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في 27 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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