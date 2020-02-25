ستيرلينج: ابنتي تتهكم علي بالغناء لـ محمد صلاح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 15:17

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

كشف رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي أن ابنته تتهكم عليه وتحاول إثارة غضبه بغناء هتاف جماهير ليفربول الشهير للدولي المصري محمد صلاح.

صلاح يتألق في صفوف ليفربول منذ انتقاله للفريق في صيف 2017 ويحظى بحب كبير بين جماهير أنفيلد، في حين يعد ستيرلنج أحد نجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزتها جريدة آس: "ابنتي شخصية مرحة، وتحب مزاحي بترديد أغنية محمد صلاح".

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وأضاف "هي تعلم حجم المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول لذلك فهي دائماً تغني أغانيهم وتحاول إزعاجي ولكن هذه مجرد شخصيتها".

وعن علاقته باسرته أوضح "كرة القدم تستهلك الكثير من وقتك ولكن في نهاية اليوم عندما تصبح الأمور صعبة فإن العودة لأطفالك هي ما تجعلك سعيدًا".

وأردف الدولي الإنجليزي "رؤية أطفالك هي الجزء الأكثر أهمية في يومك. إنهم يأخذونك من كل شيء آخر يحدث لك في خارج المنزل".

وواصل "ابني تياجو يبلغ من العمر 3 سنوات، وعندما أنهي أي مباراة بدون تسجيل أهداف فإنه يخبرني بذلك ويقول لي أسماء من سجلوا الأهداف".

وأتم مازحا "لذلك أسعى دائما للتسجيل حتى لا اسمعه يردد أسماء لاعبين آخرين طوال 4 ساعات".

بهدفه الأخير في شباك وست هام يونايتد رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفا.

بينما أحرز ستيرلنج 20 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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