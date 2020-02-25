بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك

القمة كانت في موعدها رغم طلب الزمالك تأجيلها، ثم قرر الأخير عدم خوضها بعد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم أرسل فريقا من الشباب لم يذهب إلى الملعب من الأساس ليسدل الستار بأسرع ما يكون على القمة 119.

لم يحضر الزمالك، وفاز الأهلي بالقمة دون أن يلعب في مشهد جدلي برره مسؤولو الزمالك بأنه بسبب "تعطل الحافلة في طريقها إلى الملعب".

كيف رصد العالم ما حدث في القاهرة؟ كيف تابع ما جرى حول مباراة الكبيرين في الدوري المصري الممتاز؟

صحيفة آس الإسبانية وصفت الأحداث بـ"السريالية"، أي غير الواقعية.

وعنونت "السريالية تسيطر على الكرة المصرية".

بينما صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية، والتي اهتمت بالمباراة أكثر لأن ماميلودي صن داونز سيواجه الأهلي يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا، وصفت ما جرى بـ"الفوضى".

أما وكالة زينهوا الصينية فسلطت الضوء على تراجع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في قراره بعدما قال إنه لن يستكمل بطولة الدوري إذا استمرت اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.

وموقع قناة يوروسبورت وصفت مرتضى منصور بـ"الشخص الجدلي"، وكتب "حديثه عن المباراة يضاف إلى تصريحاته غريبة الأطوار منذ ظهوره في الكرة المصرية".

وتناول ما جرى حول المباراة التي وصفها بـ"دربي من الأهم في العالم".

وخسر الزمالك المباراة نتيجة عدم ظهوره في الملعب وحقق الأهلي الفوز 16 تواليا في بطولة الدوري المصري.

وبات الزمالك مهددا بفقد 6 نقاط أخرى في نهاية الموسم وفقا للائحة البطولة.

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