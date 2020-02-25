الأهلي: ملتزمون بعدم إشراك اللاعبين الموقوفين.. نسلك الطرق القانونية

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي أن النادي ملتزم بقرارات لجنة الانضباط بشأن إيقاف بعض لاعبيه بعد أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك.

وبسؤاله عن إشراك أي من كهربا أو أجايي أو ياسر إبراهيم في المباراة القادمة بالدوري أمام وادي دجلة رغم قرار إيقافهم لمدد مختلفة، رد فؤاد "سنرسل اعتراضنا على القرارات لاتحاد الكرة خلال ساعات للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، لترسله للجنة التظلمات أو تتصرف فيه كما تشاء ثم نلجأ للمحكمة الرياضية والاتحاد الدولي".

وأضاف "هناك خلط بين رفضنا للعقوبات، والتمادي في رفض القرارات، هناك حكم جائر ولا نعتد به، ولكن علينا أن نسلك الطرق القانونية لرفض هذا الحكم والحصول على حقوق الأهلي، هناك قواعد قانونية مستقرة نطبقها في هذا الموقف".

وتابع "اللجنة القانونية بالنادي التي أعدت مجموعة من المذكرات لمخاطبة اتحاد الكرة أو الفيفا ترى عدم إشراك اللاعبين حتى انتهاء هذه الأزمة، وأعتقد أنها ستنتهي منتصف مارس وسيحصل الأهلي على حقوقه".

وواصل "الأهلي لا يلجأ للإثارة، وعلى مدار العامين الأخيرين كان رد فعل لما يحدث من تجاوز في الساحة الرياضية وخروج عن النص من بعض المسؤولين دون حساب، الأهلي ليس في خصومة مع أي مسؤول في مصر ونحترم أي شخص أصدر قرارا نرفضه، والإدارة ماضية في طريقها للتصعيد لدى الفيفا والمحكمة الرياضية".

وعن إلغاء قمة الدوري مساء الاثنين بفوز الأهلي اعتباريا، قال شريف فؤاد "هذه المباراة انتهت بمجرد صافرة الحكم، بدأنا الاستعداد لصن داونز، وما يتبقى من عقوبات يخص اللجنة الخماسية، لتضع الأمور في نصابها، الجميع يعلم حقيقة ما حدث، لكن بالنسبة للأهلي صفحة وأغلقت، ولا يمكن القفز لاحتمال إعادة المباراة، هذا مستحيل، هذه ترهات، المباراة انتهت للأهلي بهدفين، وننتظر تطبيق اللوائح".

وأردف "لا أريد التحدث عن المشهد المزري، الأهلي يتمسك بقراراته وحقوقه، لا يمكن لأحد أن يتخذ قرارا ضد الأهلي أو اللوائح، والجميع يعلم من لوح بالانسحاب وعدم الذهاب، وخروج اللاعبين من المعسكر، وهناك تسجيلات للشرطة المصاحبة لحافلة الزمالك".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة أقر رسميا بفوز الأهلي بهدفين، هذا قرار الحكم، وليس قرار اتحاد الكرة، معنى ذلك أن المنافس سيخصم منه 6 نقاط، ثلاث في الوقت الحالي ومثلهم في نهاية الموسم".

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