مواعيد مباريات الثلاثاء 25-2-2020 – ميسي يزور أرض مارادونا

تُستأنف مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بمواجهتين قويتين مرتقبتين.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 25 فبراير 2020 والقنوات الناقلة.

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في العاشرة مساءً، يحل برشلونة الإسباني ضيفا على نابولي الإيطالي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1، بتعليق علي محمد علي.

وفي نفس التوقيت، يلتقي تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، عبر beIN Sports 2، بتعليق يوسف سيف.

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