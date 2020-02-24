الهزيمة الأولى ليست اليوم.. صلاح يسجل وليفربول ينفجر في وجه وست هام

ظن الجميع أن الهزيمة الأولى لهم في الدوري الإنجليزي ستكون اليوم، لكن ليفربول انفجر في وجه وست هام وحول تأخره بثنائية لفوز بثلاثية. والخسارة الأولى ليست اليوم.

وفاز ليفربول على وست هام يونايتد 3-2 في الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 79 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 24 في المركز الـ18.

ثلاثية ليفربول سجلها جورجينو فينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني، بينما سجل ثنائية وست هام كل من عيسى ديوب وبابلو فورنالس.

بدأ ليفربول المباراة بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 بضربة رأسية من الهولندي فينالدوم بعد عرضية رائعة من أليكس أرنولد.

ليرد وست هام سريعا ويسجل التعادل في الدقيقة 12 برأسية من المدافع عيسى ديوب بعد ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ وست هام أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 54 بتسديدة من فورنالس من داخل منطقة الجزاء.

وتدخل سريعا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وأجرى تغيير هجومي بنزول أليكس تشامبرلين بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 57.

ومع الضغط المستمر على دفاع وست هام نجم النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أندرو روبرتسون، فشل الحارس لوكاس فابيانسكي في التصدي لها.

واستمر ضغط ليفربول ليسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 81 بعد انطلاقة رائعة من الظهير الأيمن أرنولد الذي أرسل عرضية قابلها النجم السنغالي بوضع الكرة في الشباك الخالية.

فوز ليفربول هو رقم 26 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل تعادل واحد فقط.

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