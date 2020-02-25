مرتضى عن قرار عدم لعب القمة: بعض لاعبي الزمالك أرادوا رد الاعتداء على الأهلي والعكس

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب قراره بعدم لعب القمة أمام الأهلي، مشيرا إلى "قراري كان لحماية لاعبي الأهلي وكذلك الزمالك".

وقال مرتضى منصور: "لماذا تلك الحرب على الزمالك؟ مندهش ومتعجب للغاية مما يحدث".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الأهلي انسحب 5 مرات من قبل أمام الزمالك ولم يحدث أي شيء".

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وتابع " قراري كان خوفا على لاعبي الأهلي ولاعبي الزمالك".

وأوضح "يوجد لاعبين من الزمالك كانوا يرغبون في رد الاعتداء على من اعتدى عليهم من الأهلي، ونفس الحال في الأهلي، كان هناك لاعبين في الأهلي يرغبون في الاعتداء على الزمالك".

وأكمل مرتضى حديثه قائلا: "هل المباراة كانت في نهائي كأس العالم؟ كانت مجرد مباراة في الدوري المصري ومؤجلة منذ أكثر من سنة".

الزمالك تغيب عن مواجهة الأهلي في استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

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