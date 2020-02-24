كارتيرون لـ في الجول: أعتقد أننا لن نلعب ضد الأهلي

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إنه يعتقد أن فريقه لن يواجه الزمالك اليوم الإثنين في بطولة الدوري.

المدرب الفرنسي قال في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "أعتقد أننا لن نلعب، لأن لا يوجد إخطار من الإدارة بذلك".

وفي وقت سابق، أٌلغي مران الزمالك الذي كان مقررا له صباح اليوم الإثنين.

وأعلن الزمالك في وقت سابق إقامة مران صباحي اليوم الإثنين، في إشارة لعدم لعب مباراة القمة ضد الأهلي، قبل أن يتم إلغاء المران.

وانتهى معسكر الزمالك المخصص لمباراة القمة أمام الأهلي مساء الأحد بعدما غادر لاعبو الفريق الفندق عائدين إلى منازلهم.

وعلم FilGoal.com أن لاعبي الزمالك غادروا الفندق بعدما طلبت منهم إدارة النادي ذلك عقب قرارها بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطرت الإدارة اللاعبين أن هناك تدريبا في مقر النادي صباح الإثنين.

واعترض الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة ضده عقب أحداث مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح يوم الخميس في أبو ظبي.

وكان مفترضا مواجهة الزمالك للأهلي في ملعب القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري، لكن إدارة الأول قررت عدم استكمال البطولة.

بعد شجار مؤسف مع نهاية السوبر الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح في أبو ظبي، فرض اتحاد الكرة عقوبات قاسية على لاعبين لم يقبلها الناديان.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا، بينما قرر الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.

وكشف الأهلي لـFilGoal.com أنه سيتوجه لملعب القاهرة يوم الإثنين لخوض مباراة القمة. (التفاصيل)

طالع - ماذا تقول اللائحة في حال انسحاب الزمالك من القمة

طالع أيضا

خطوة جديدة من الأهلي بعد قرارات اتحاد الكرة

هل أُلغي مران الزمالك يوم الإثنين؟

شاهد أهداف السبت الكروي

مواعيد مباريات الإثنين

فضل: حزين من بيان الأهلي ضدي

ميدو يؤيد قرارات اتحاد الكرة