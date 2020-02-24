أهداف الأحد الكروي - صدمات مبكرة وتسديدات رائعة وأرقام قياسية

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

هبطت شمس الأحد الكروي، وانتهت مبارياته الكثيرة، وحان وقت جمع الأهداف في مكان واحد عبر FilGoal.com.

دعونا نستعرض كل أهداف الأحد الكروي وأبرز اللقطات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

الدوري الإنجليزي

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أرسنال 3-2 إيفرتون

مانشستر يونايتد 3-0 واتفورد

هدف واتفورد الملغي أمام مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون 3-0 نورويتش سيتي

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد 3-1 فياريال

ألافيس 2-1 بلباو

بلد الوليد 2-1 إسبانيول

أوساسونا 0-3 غرناطة

الدوري الإيطالي

جنوى 2-3 لاتسيو

روما 4-0 ليتشي

الدوري الألماني

باير ليفركوزن 2-0 أوجسبورج

فولسفبورج 4-0 ماينتس

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان 1-1 ريمس

رين 2-1 نيم

باريس سان جيرمان 4-3 بوردو

طرد نيمار

الدوري التركي

فنيربهاتشة 1-3 جالاتسراي

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